"Peygamberler şehri" olarak da adlandırılan Şanlıurfa'da depremlerde hasar gören camilerde restorasyon devam ediyor.
Türkiye'yi derinden etkileyen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde, inanç ve kültür turizminde önemli bir yere sahip olan Şanlıurfa'nın simge yapıları arasındaki camileri de hasar aldı.
Depremlerde, kentteki 2 bin 144 camiden 1'i yıkıldı, 48'i ağır, 131'i de orta derecede hasar aldı.
Hizmetleri etkileyecek şekilde hasar alan 180 camiden 54'ü tadilatın ardından ibadete açıldı, 102 camide ise bakım ve onarım işlemleri devam ediyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde ve korumasında olan 24 caminin ise bakım, onarım ve ihalesi yapıldı.
Öte yandan depremlerde az hasarlı 390 camideki onarım çalışmaları da cami cemaatinin katkılarıyla giderildi.
Balıklıgöl Platosu içerisinde yer alan Mevlid-i Halil (Dergah) ve Rızvaniye camilerinin hasar gören minareleri onarıldı. Hem deprem hem de sel felaketinde zarar gören Hasan Paşa Camisi'nde bakım ve onarım çalışmaları ise sürüyor.
126 camide çalışmalar devam ediyor
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, AA muhabirine, depremden etkilenen iller arasındaki Şanlıurfa'da 180 caminin hasar gördüğünü söyledi.
54 caminin tadilatının tamamlandığını belirten Şıldak, "Camilerimizdeki hasar tespiti çalışmalarının hemen sonrasında bunların giderilmesi, ağır ve orta hasarlı binalarımızın, camilerimizin yıkımı ve restorasyonlarının yürütülmesi kapsamında pek çok çalışma yürütülmüştür. 180 camimizden ağır hasarlarla birlikte 54'ünün şu ana kadar tadilat çalışması tamamlanmıştır." dedi.
Şıldak, 54 camide restorasyon projeleri dahilindeki güçlendirme ve tadilat çalışmalarının, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü rehberliğinde yürütüldüğünü ifade etti.
Kentte 126 camideki çalışmaların ise devam ettiğini vurgulayan Şıldak, "Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz bu konuda çok hızlı bir tedbir aldı. 24 camimiz, Vakıflara ait camilerimizdir. Bunların hemen proje hazırlıkları ve kapsamlı şekilde onarımları için düğmeye basıldı, ihaleleri gerçekleştirildi. Bu konudaki çalışmalar devam ediyor. Orta hasarlı camilerimizdeki süreç, AFAD ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğümüzle irtibat halinde sürdürülmektedir." diye konuştu.
Vali Şıldak, 2023'ün acılarla dolu bir yıl olduğunu dile getirerek, şu değerlendirmede bulundu:
"Depremin yanı sıra bir de Şanlıurfa'nın yaşadığı sel felaketi, ilimiz genelinde pek çok camimizi de etkiledi. 390 camimizde de maalesef hafif hasar meydana geldi. Bunların pek çoğu yine bölge insanımız, hayırseverlerimiz tarafından giderildi, ibadete açıldı. Balıklıgöl ilimizin çok önemli bir inanç merkezi, Halil Ür-Rahman Gölü çevresindeki bu plato alanda pek çok tarihi özelliğe sahip camimiz de bulunuyor. En başta Mevlid-i Halil Cami yani Dergah Cami olmak üzere yine Rızvaniye Camisi'nin de minarelerinde hasar oluşmuştu. Bu hasarlar da çok hızlı şekilde giderildi, ibadete açıldı. Yine Halil Ür-Rahman Camimizde selden dolayı hasar meydana gelmişti. Hasan Paşa Camimizde de yine bir sel dolayısıyla zarar oluşmuştu. Bunların da giderildiğini söyleyebilirim."
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