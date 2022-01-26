Şanlıurfa'da kar nedeniyle evinden çıkamayan hastaya sağlık çalışanları ulaştı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sağlık ekipleri, yoğun kar nedeniyle evinde çıkamayan hastanın yardımına koştu.
İlçe merkezine yaklaşık 65 kilometre uzaklıkta Karacadağ kırsalındaki Kavaklıdere Mahallesi'nde yaşayan Emin Güven, göğüs ve karın ağrısı şikayetiyle sağlık ekiplerini aradı.
Harekete geçen sağlık ekipleri, yoğun kar nedeniyle bir noktadan sonra ilerleyemeyince Siverek Belediyesinden yardım istedi.
Ambulans, belediyeye ait iş makinesiyle saplandığı kardan çıkarılırken, sağlık çalışanları yaklaşık 2 kilometre yürüyerek Güven'e ulaştı.
Ambulansa alınan Güven, ilk müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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