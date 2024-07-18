Şanlıurfa'da Temizlik İşçisi Mahzuni Şerif Koleksiyonuyla Yorgunluğunu Atıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Şanlıurfa'da Temizlik İşçisi Mahzuni Şerif Koleksiyonuyla Yorgunluğunu Atıyor

Şanlıurfa'da temizlik işçisi Mehmet Nuri Tüldarı, günün yorgunluğunu evindeki Aşık Mahzuni Şerif'in yüzlerce plak ve kasetlerinden oluşan koleksiyonunun arasında atıyor. Tüldarı, çocukluğundan beri Mahzuni Şerif'e hayranlığıyla biliniyor ve sokakları süpürürken eserlerini mırıldanıyor. Tüldarı, çocukluk döneminde Mahzuni Şerif'in sesini duyduğunda etkilendi ve o günden beri koleksiyonunu büyütmeye devam ediyor. Koleksiyonunda 453 tane 45'lik plak ve birçok kaset bulunan Tüldarı, bu nostaljik parçalarla yaşamanın ruhuna iyi geldiğini belirtiyor.

18.07.2024 11:39
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Şanlıurfa'da temizlik işçisi Mehmet Nuri Tüldarı, günün yorgunluğunu evindeki Aşık Mahzuni Şerif'in yüzlerce plak ve kasetlerinden oluşan koleksiyonunun arasında atıyor.

Eyyübiye Belediyesi çalışanı, 50 yaşındaki Tüldarı, çevresinde çocukluğundan beri halk ozanı Mahzuni Şerif'e hayranlığıyla biliniyor.

Sokakları süpürürken Mahzuni'nin eserlerini mırıldanan Tüldarı, günün yorgunluğunu ise evinin bir odasındaki halk ozanının plak ve kasetleri arasında kimi zaman saz çalarak, kimi zaman da sanatçının türkülerini dinleyerek atıyor.

Mehmet Nuri Tüldarı, AA muhabirine, çocukluk döneminde Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki köylerinde çobanlık yaptığı sırada kaybolan keçisini bulmak için ahırları gezdiğini, bu sırada bir müzik sesi duyduğunu anlattı.

İlk kez o dönemde Aşık Mahzuni Şerif'in sesini duyduğunu ve çok etkilendiğini belirten Tüldarı, "Ahırdan çıkarken baktım bir ses geliyor. Elektrik falan yoktu o dönemde, Aşık Mahzuni Şerif çalıyor, oradan etkilendim. Tabii biz görmemiştik. Elektrik yokken ne plak vardı ne televizyon. O gün bugün takip ettik. Kasetlerini topladım, 1993'e kadar bütün arşivini yaptım." dedi.

Tüldarı, bir süre sonra rahatsızlık geçirdiğini, daha sonra askere gittiği sırada bütün arşivini kaybettiğini ve büyük üzüntü yaşadığını dile getirdi.

Askerlik dönüşü yeniden kasetleri toplamaya başladığını ifade eden Tüldarı, "Biz gene başladık, topladık, topluyoruz ama sonu gelmiyor. Şu an Mahzuni'nin 453 tane 45'lik plağı bende mevcut. Daha başka firmalarda çıktıklarını görüyorum ve alıyorum. Kasetleri de var. 1970'li yıllarda Avrupa'da yapılan ve Türkiye'ye gelmeyen kasetleri de bende mevcut. Sevdamız devam ediyor. Mahzuni'nin çocuklarıyla da görüşüyorum, dostluğumuz muhabbetimiz devam ediyor." diye konuştu.

Tüldarı, kendi çabasıyla saz çalmayı öğrendiğini, sürekli halk ozanının eserlerini çaldığını söyledi.

"Bunlarla yaşamak benim için ruhun bir tedavisidir"

20 yıldır yapmaktan gurur duyduğu temizlik işinde çalıştığını ve mesaisinin ardından günün yorgunluğunu koleksiyonunun arasında attığını kaydeden Tüldarı, şöyle devam etti:

"Mesaim bitti mi eve gelirim, duşumu alırım, üstümü değiştiririm. Odama gelir, otururum. Kasetlere bakıyorum huzurlu oluyorum, bir plak dinliyorum daha huzurlu oluyorum. Yani buraya geldiğim zaman gittikçe gençleşirim. Herkese tavsiye ederim. Bu nostaljileri bir araya getirip de bunlarla yaşamak benim için ruhun bir tedavisidir."

Aşık Mahzuni Şerif ile hayatta olduğu dönemde telefonda konuştuğunu, çocukları Yetiş ve Ruşen Ali'nin isimlerini sanatçının verdiğini anlatan Tüldarı, zaman zaman da halk ozanının ailesiyle görüştüklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Şanlıurfa'da Temizlik İşçisi Mahzuni Şerif Koleksiyonuyla Yorgunluğunu Atıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Temizlik İşçisi Mahzuni Şerif Koleksiyonuyla Yorgunluğunu Atıyor - Son Dakika
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