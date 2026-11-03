Şanlıurfa'da turizm karikatürleri sergisi 48 ülkeden seçilen 35 eserle açıldı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da turizm karikatürleri sergisi 48 ülkeden seçilen 35 eserle açıldı

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Şanlıurfa\'da turizm karikatürleri sergisi 48 ülkeden seçilen 35 eserle açıldı
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17. Uluslararası Turizm Karikatürleri Sergisi, 48 ülkeden 570 karikatüristin çalışmaları arasından seçilen 35 eserle Şanlıurfa'da açıldı. Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür Merkezi'ndeki sergi, yetişkinler ve çocuklar kategorilerinde 8 Kasım Pazar gününe kadar gezilebilecek.

Şanlıurfa'da, 48 ülkeden 570 karikatüristin eserleri arasından seçilen 35 çalışmanın yer aldığı 17. Uluslararası Turizm Karikatürleri Sergisi açıldı.

Uluslararası Turizm Karikatürleri Yarışması kapsamında seçilen eserlerin yer aldığı sergi, Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

Yetişkinler ve çocuklar olmak üzere iki ayrı kategoride düzenlenen sergide, 48 ülkeden 570 karikatüristin çalışmaları arasından seçilen 35 eser ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Vedat Akıllı, sergiye ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, şehrin, kültürel altyapısına uygun bir sergiye ev sahipliği yaptığını söyledi.

Bugünü anlamanın yolunun tarihi anlamaktan geçtiğini belirten Akıllı, şunları kaydetti:

"Gençlerimizin ve çocuklarımızın yeteneklerinin burada sergilendiğini görüyoruz. Bugünü, geleceği ve tarihi anlama üzerine bir etkinliktir. Göbeklitepe'nin ve Balıklıgöl'ün de olduğu tarihin birçok medeniyetinin yaşandığı Şanlıurfa'da bu serginin düzenleniyor olması anlamlıdır. Geçmişini anlamayan geleceğini anlayamayacaktır. Bu anlamda karikatür belki sizin yüzlerce sayfa, binlerce sayfada ortaya koyamadığınızı çizgilerle ortaya koyan bambaşka bir sanat alanıdır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."

Sergi, 8 Kasım Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA
Kültür SanatŞanlıurfaTurizmSon Dakika

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