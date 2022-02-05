Şanlıurfa'nın davudi sesi Kazancı Bedih eserleriyle anıldı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın davudi sesi Kazancı Bedih eserleriyle anıldı

ŞANLIURFA - Gazel geleneğinin piri ünlü gazelhan ve sıra gecelerinin üstadı "Kazancı Bedih" olarak bilinen Bedih Yoluk, vefatının 18. sene-i devriyesinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen programla anıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, gazelleriyle Şanlıurfalıların gönlünde taht kuran, davudi sesiyle gazel kültürünü Şanlıurfa'da bir nakış gibi ilmek ilmek işleyen merhum sanatçı Kazancı Bedih'i unutmayarak sanatçıyı okumuş olduğu eserlerle yad etti. 18 yıl önce soba zehirlenmesinden hayatını kaybeden ve tüm Şanlıurfa'yı derin bir üzüntüye boğan Kazancı Bedih, her yıl Şanlıurfa'da düzenlenen çeşitli etkinliklerle anılıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda düzenlenin anma programında birbirinden güzel türkü ve gazeller seslendirildi. Şanlıurfalılar ilk olarak Urfa Ahengi Müzik Topluluğu'nun konseriyle müzik dolu bir gece yaşadılar. Üstad Kazancı Bedih'in oğlu Naci Yoluk da babasının eserlerini seslendirdi. "Tükendi Nakti Ömrüm", "Nemrudun Kızı" gibi eserler dinleyenlerden büyük alkış aldı.

Urfa Ahengi Müzik Topluluğu'nun ardından sahne alan Şanlıurfalı TRT ses sanatçısı Münevver Özdemir ise anma gecesine katılanlara duygu dolu anlar yaşattı. Programın ardından sanatçılara plaketleri takdim edilerek, anma gecesi toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Kazancı Bedih, 18 yıl önce katalitik sobadan sızan gaz nedeniyle eşi Fatma Yoluk ile birlikte hayatını kaybetmişti.