Şanlıurfa Valisi Ayhan'dan bayram ziyaretleri - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa Valisi Ayhan'dan bayram ziyaretleri

10.07.2022 17:14

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Kurban Bayramı dolayısıyla Siverek ve Hilvan ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Kurban Bayramı dolayısıyla Siverek ve Hilvan ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Vali Ayhan, Hilvan ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek görev başındaki güvenlik personeliyle bayramlaştı.

Temasları kapsamında şehit Halil Şiltak'ın baba evini ziyaret eden Vali Ayhan, burada şehit ailesiyle bir süre görüştü.

Vali Ayhan daha sonra Siverek ilçesine geçerek, tarihi Cudi Paşa Konağı'nda düzenlenen bayramlaşma programına katılıp, kurum amirleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Program kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli personellerle bayramlaşan Ayhan, Şehit Piyade Er Yusuf Gürler'in baba evini ziyaret etti.

Şehit Piyade Er Yusuf Gürler'in babası Mehmet Ali, annesi Fatma ve kardeşiyle bayramlaşan Vali Salih Ayhan, aileye sabırlar diledi.

Şehit Gürler'in babası Mehmet Ali Gürler, Ayhan'ın hediye ettiği Kur'an-ı Kerim'i öperek, "Bir oğlum daha var, ben ve oğlum da Yusuf gibi vatanımız ve bayrağımız için şehit olmaya hazırız." dedi.

Baba Mehmet Ali Gürler'in sözleriyle duygulandığını belirten Ayhan, "Rabbim herkese nasip etmez. Rabbimden duam ezan, bayrak ve vatan için canımız feda olsun." diye konuştu.

Ziyarette, Siverek Kaymakamı Aziz Gölbaşı, 107. Topçu Alay Komutanı Albay Recep Çalışkan ve Belediye Başkanı Ayşe Çakmak da hazır bulundu.

YORUMLAR
500
Bayram günü yaşanan haşere yoğunluğu ekipleri harekete geçirdi Bayram günü yaşanan haşere yoğunluğu ekipleri harekete geçirdi
Kaynak: AA

Şanlıurfa, Hisarcık, Siverek, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Şanlıurfa Valisi Ayhan'dan bayram ziyaretleri - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:15 İstanbul'da sel felaketinin yaşandığı sırada tatilde olduğu iddia edilen İmamoğlu konuştu: Ailemle il dışındaydım
16:27 Onyekuru yeniden Süper Lig'de! Balotelli ile takım arkadaşı olacak...
16:25 Öğrencilerin KYK tepkisine Kılıçdaroğlu da katıldı: Faizli borçları ödemeyin, bir sene içinde iktidara geldiğimizde sizden ana para talep edilecek
15:57 "Yerli Adriana Lima" olarak bilinen Fatmagül Fakı hamile olduğunu açıkladı
15:56 82 yaşındaki spor yorumcusu Hıncal Uluç yoğun bakımda! Entübe edildiği ortaya çıktı
15:53 İstanbul'da ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda kaldı! Twitter'ın gündemi: "Ekrem İmamoğlu nerede?"
15:49 Bayramda feci kaza: Aynı aileden 4 kişi öldü
15:44 İYİ Parti, MHP''nin "Akşener 6'lı masadan ayrılacak" iddiasını yalanladı! HDP rahatsızlığı yok mu?
15:33 Onyekuru Adana'ya gidecek mi? Galatasaray'ın eski yıldızı İstanbul'da
15:02 Sosyalist devlet başkanının sarayını işgal eden halk: İstifalar gelmeden burayı terk etmeyeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2022 17:20:42. #1.11#
SON DAKİKA: Şanlıurfa Valisi Ayhan'dan bayram ziyaretleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement