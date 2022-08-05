Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) çarşısını gezen Vali Ayhan, daha sonra 58 Meydanı ve Akabe TOKİ'de bulunan ve yapımı tamamlanan Diyanet Eğitim Merkezinde incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Kültür Sanat › Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, esnafla buluştu - Son Dakika

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