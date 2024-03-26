Sapanca'daki Tarihi Su Değirmeni, 480 Yıldır Hizmet Veriyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Sapanca'daki Tarihi Su Değirmeni, 480 Yıldır Hizmet Veriyor

Sapanca\'daki Tarihi Su Değirmeni, 480 Yıldır Hizmet Veriyor

Sapanca'nın Fevziye Mahallesi'nde bulunan 480 yıl önce inşa edilen tarihi su değirmeni, buğday ve mısır gibi ürünleri una dönüştürerek bölge insanına hizmet etmeye devam ediyor. Beşinci kuşak olarak çalıştırılan değirmen, yerli üreticiler tarafından tercih ediliyor ve mısır ununun lezzeti için tercih edilen bir nokta haline gelmiştir.

26.03.2024 13:25
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 480 yıl önce Rumlar tarafından inşa edilen su değirmeni, aradan geçen onca zamana rağmen buğday, mısır gibi ürünleri una dönüştürerek bölge insanına hizmet ediyor.

Fevziye Mahallesi'ndeki Fevziye Deresi üzerinde bulunan tarihi su değirmeni, yaklaşık 5 asırdır aynı aile tarafından işletiliyor.

Su değirmenini beşinci kuşak olarak çalıştırmayı sürdüren Fahrettin Yılmaz, AA muhabirine, dedesinin akrabalarının o dönem Batum'dan gelerek değirmeni Rumlardan aldığını söyledi.

Değirmenin Osmanlı tapusunu kapıya astıklarını belirten Yılmaz, "Sakarya bölgesindeki mısır, buğday buraya gelir. Eskişehir, İstanbul'dan müşteriler geliyor. Karadenizli olup da buraya gelmeyen yoktur. Babamdan sonra değirmeni 30 yıldır ben işletiyorum." dedi.

Karasu ilçesine bağlı Adatepe Mahallesi'nde yerli mısır yetiştiren Turhan Tıkan da elektrikli değirmenlerde öğütülen unun lezzeti iyi olmadığı için her yıl ürünlerini buradaki su değirmenine getirdiğini belirterek, "Tat olarak daha güzel, yemesi hoş oluyor. Mısır ununu yakmıyor, lezzet olarak iyi olduğu için buraya getiriyoruz." ifadesini kullandı.

Nail Erişken ise mısır unu yaptırmak için devamlı buraya geldiklerini ifade ederek, "Mısırları kendimiz yetiştiriyoruz. 25-30 senedir buraya gelirim. Taşların suyla beraber dönmesi, unu gayet güzel yapıyor ve yakmıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Sapanca'daki Tarihi Su Değirmeni, 480 Yıldır Hizmet Veriyor - Son Dakika

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