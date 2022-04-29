Sapanca Ramazan Bayramı'nı tam dolulukla geçirecek - Son Dakika

İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlere yakınlığı, yeşilin farklı tonlarını barındıran doğası, gölü, mesire alanları ve tesisleriyle turistlerin ilgi gösterdiği alternatif tatil rotası Sakarya'nın Sapanca ilçesi, Ramazan Bayramı'nı "dolu dolu" geçirecek.

Yerli ve yabancı turistlerin her mevsim uğrak noktalarından Sapanca; bungalovları, pansiyonları, 5 yıldızlı ve butik otelleriyle bayram tatilinde de en fazla tercih edilen turizm merkezleri arasında yer alıyor.

Yerli turistlerin yanı sıra özellikle Arap ziyaretçilerin de ilgi gösterdiği Sapanca'da butik otel, bungalov, tesis ve otellerin hafta sonuyla birlikte 5 günlük bayram tatili süresince yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet vermesi bekleniyor.

İlçeye gelecek tatilciler, Sapanca Gölü çevresinde yürüyüp göl bisikletiyle gezinti yaparak zipline, ATV turu, doğa yürüyüşü ve ata binme gibi etkinliklerle gönüllerince vakit geçirebilecek.

Tatilciler, son zamanlarda ilgi gören bungalovlarda doğayla iç içe tatil geçirmenin keyfini çıkaracak.

"Bu bayram yerli turist daha fazla"

Sapanca Turizm Derneği Başkanı Berrin Yılmazer, AA muhabirine, ilçenin bayramda oldukça kalabalık olacağını söyledi.

Sapanca'ya yakın olan illerden yoğun ilgi gördüklerini belirten Yılmazer, "Bu bayram yerli turist daha fazla. İstanbul, Kocaeli, Ankara, Bursa, İzmir, Eskişehir gibi illerden gelenler ilçemizi tercih ediyor. Ramazandan dolayı Orta Doğulu turist çok fazla yok ama ramazandan sonra Orta Doğu'dan da yoğun turist gelmesini bekliyoruz." dedi.

Yılmazer, Ramazan Bayramı'nda Sapanca'da doluluk oranının yüzde 100 olduğunu aktararak gelen rezervasyon taleplerini alamadıklarını, konaklamalı yerlerin tamamen rezerve edildiğini ifade etti.

Sapanca'nın doğasıyla çekim merkezi olduğuna işaret eden Yılmazer, tatilcilerin Sapanca Gölü çevresinde yürüyüp göl bisikletiyle gezinti yaparak zipline, ATV turu, doğa yürüyüşü ve ata binme gibi etkinliklerle keyifli vakit geçirebileceğini söyledi.

Yılmazer, ilçede dört 5 yıldızlı otel, bir 4 yıldızlı otel, küçük butik oteller, pansiyonlar ve günlük evlerin bulunduğunu, bunların yanı sıra son dönemde bungalovların da yoğun ilgi gördüğünü anlattı.

Salgın sürecinde insanların daha fazla doğaya yöneldiğini, bu doğrultuda Sapanca'nın da yoğun tercih edilen yerlerin başında geldiğini aktaran Yılmazer, "Bayram tatilinde Sapanca çok kalabalık. Genelde 41 bin olan nüfusumuz, yaz aylarında 100 binleri buluyor. Bayramda da bu rakamı buluruz diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.