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Sardes'te Thymbra Muharebesi'nin izleri bulundu

Sardes Antik Kenti'nde 2 asker iskeleti bulundu

Lidya İmparatorluğu'nun sonunu getiren Thymbra Muharebesi'nin izleri bulundu

MANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesinde paranın ilk basıldığı yer olarak bilinen Sardes Antik Kenti'nde, Lidya Krallığı ile Pers İmparatorluğu arasında geçen ve Lidya Krallığı'nın yıkılışına neden olan Thymbra Muharebesi'nin izlerine ulaşıldı.

Lidya Krallığı'nın başkenti Sardes'te gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda, M.Ö. 546'da Lidya Kralı Kroisos ile Pers İmparatoru 2. Kiros arasında geçen ve Lidya Krallığı'nın yenilerek başkent Sardes'in fethedilmesi ile sonuçlanan Thymbra Muharebesi'nin izlerine ulaşıldı.

Batı Anadolu'nun Pers hakimiyetine girmesi ile sonuçlanan muharebede, yaklaşık 50 yıl önce keşfedilen ve bu yıl ki kazılarda ortaya çıkartılan anıtsal sur duvarının altında 20-25 yaşlarına ait iki asker iskeleti bulundu.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Nicholas Cahill, asker iskeletlerinin özellikle kafa ve kollarında kılıçla yaralanmalarına dair izler bulunduğunu, askerlerin avuçlarının içinde taş tespit edildiğini kaydetti.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Nicholas Cahill, "Bu yıl gerçekleştirilen anıtsal sur duvarı kazısında 2 askere ait iskelet ortaya çıkartıldı. Büyük Kiros ve Kroisos arasında gerçekleşen Thymbra Muharebesi Lidya Krallığı'nın yenilmesi ve Sardes'in fethedilmesi ile sonuçlandı. Anıtsal sur duvarının dibinde Pers tahribatı katmanında bulunan asker iskeletlerinin 20-25'li yaşlara ait olduğunu değerlendiriyoruz. İskeletler de kılıç ve benzeri silahlara ait yaralanmalar mevcut. Bu askerlerin savaştan sonra gömülmeden veya bir tören düzenlenemeden sur duvarı yıkıntılarına atıldığını düşünüyoruz. Bir askerin avucunun içinde taş tespit edildi. Bu taşın sapan taşı olma ihtimali yüksek. Bu askerler, sur duvarının dibine atıldığına göre galip gelen Perslere ait askeri personel değil mağlup olan Lidyalıların askerleri"

İskeletle birlikte miğfer bulundu

Lidya askerlerine ait olduğu tespit edilen iskeletlerin yanında bir adet miğfer bulunduğunu belirten Kazı Başkanı Prof. Dr. Nicholas Cahill "Askerlerin iskeletlerinde yaptığımız incelemede, kemiklerde sıkışma mevcut. Bu, çok ağır zırhlar giydiklerini işaret ediyor. İskeletlerin yanında ayrıca miğfer de bulundu. Bu miğfer şuanda Manisa Müzesi'nde. Bir iskeletin kolunda ise kırık mevcut. Asker muhtemelen kendini savunurken bir savaş aleti ile kırılmış" diye konuştu.