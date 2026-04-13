Kızılçukur\'da yağmur duası geleneği yaşatıldı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Kızılçukur Mahallesi'nde yıllardır sürdürülen yağmur duası geleneği bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Mahalle halkının imece usulüyle hazırladığı etkinlikte kazanlar kuruldu, dualar edildi, ardından birlik ve beraberlik içinde yemekler paylaşıldı.

Her yıl nisan ayında düzenlenen yağmur duası programında mahalle sakinleri sabahın erken saatlerinden itibaren hazırlıklara başladı. Kurulan kazanlarda yemekler pişirilirken, öğle namazının ardından yapılan dualarla bereketli bir yıl temennisinde bulunuldu.

Duaların ardından vatandaşlar hep birlikte yemek yiyerek kaynaşma fırsatı buldu. Etkinliğe çevre mahallelerden de yoğun katılım sağlandı.

Kızılçukur Mahalle Muhtarı Hüseyin Çoban, geleneğin uzun yıllardır sürdürüldüğünü belirterek, "Bu etkinlik bizim için artık bir gelenek haline geldi. Eski bir adet olup komşu mahallelerimiz Koracaali, Beyharmanı ve Dadağlı'dan da katılım oluyor." dedi.

Düzenlenen programa Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz ile CHP Sarıgöl İlçe Başkanı Nuri Sarı da katıldı. Protokol üyeleri, vatandaşlarla birlikte kazan başına geçerek keşkek dövdü ve hazırlıklara destek verdi.

Yağmur duası etkinliği, birlik ve dayanışma görüntüleriyle sona erdi. - MANİSA