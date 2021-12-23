Sarıkamış Şehitleri anısına kardan heykeller yapılacak - Son Dakika

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı anma etkinlikleri kapsamında, şehit asker heykellerinin yapımında kullanılacak karın kamyonlarla taşınmasına başlandı.

İl Özel İdaresine bağlı ekipler, Handere köyü mevkisinden Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin 1. etap oteller bölgesine kamyonlarla kar kütleleri taşıyor.

Bölgeye yeterli miktarda kar taşınması sonrası, Kars Valiliği, Sarıkamış Kaymakamlığı ve Sarıkamış Belediyesinin katkılarıyla, Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Muhammet Hanifi Zengin'in koordinasyonunda Erzurum, Bayburt, Muş, Ağrı'daki üniversitelerden gelen heykeltıraş ve öğretim görevlilerinden oluşan 10 kişilik ekip, kardan asker heykelleri yapacak.

Sarıkamış Harekatı'nda şehit olan askerleri temsilen yapılacak heykeller, bölgede ışıklandırılarak sergilenecek.

Muhammet Hanifi Zengin, gazetecilere, Sarıkamış Şehitleri Anma Programında geleneksel hale gelen kardan şehit heykellerinin yapımı için kar taşıma çalışmasının başladığını söyledi.

Bölgede yeterli olmadığı için, kamyonlarla heykellerin yapılacağı alana kar taşındığını ifade eden Zengin, şöyle konuştu:

"Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı nedeniyle şehitleri anma programı düzenlenecek. Bu kapsamda Sarıkamış Şehitleri anısına kar heykelleri yapacağız. Geleneksel olarak her yıl kardan şehit heykelleri yapmaktayız. Kardan şehit heykelleri yapılacak alana yaklaşık 200 kamyon kar taşınacak. Bu ayın 28'inde heykellerin yapımına başlayacağız."

Kardan şehit heykelleri açılışının, 8 Ocak Cumartesi günü yapılması planlanıyor.

İlçedeki anma etkinlikleri ise 7-9 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek.