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Sarıkamış'ta Rus çarının av köşkü görenleri kendine hayran bırakıyor - Son Dakika

Sarıkamış'ta Rus çarının av köşkü görenleri kendine hayran bırakıyor

31.12.2021 10:57

Sarıkamış'ta Rus çarının av köşkü görenleri kendine hayran bırakıyor Osmanlı-Rus Savaşı sonrası 40 yıl Rusların hakimiyetinde kalan Sarıkamış'ta yaptırılan köşk, görenleri kendine hayran bırakıyor.

Sarıkamış'ta Rus çarının av köşkü görenleri kendine hayran bırakıyor

KARS - Osmanlı-Rus Savaşı sonrası 40 yıl Rusların hakimiyetinde kalan Sarıkamış'ta yaptırılan köşk, görenleri kendine hayran bırakıyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Rus Çarı 2. Nikola'nın eşi Katherina'ya ait olduğu zannedilen köşk, aslında Çar'ın hasta oğlu Aleksi için bir rehabilitasyon merkezi ve aynı zamanda da ailenin kışın ve yazın kullandığı av köşkü olarak yaptırdığı ortaya çıktı.

Ruslar tarafından, "Nikolay'ın Av Köşkü" olarak bilinen 124 yıllık tarihi yapı, Sarıkamış Kazım Karabekir Mahallesi ormanları içinde, yaklaşık 6 bin 500 metrekarelik arazi üzerinde kurulu 28 odalı av köşkü ve yanındaki Şişman Köşk, 19. yüzyıl Baltık mimarisi izlerini taşıyor.

Kültür Turizm Bilim Uzmanı ve Kars Otel Müdürü Mehmet Duman, "Kars kültür turizm bağlamında Türkiye'nin en önemli şehirleri arasında yer almaktadır. Kültür turizmi kaynakları bağlamında Osmanlı-Rus ve diğer medeniyetlerinde Kars'ta yaşamasıyla birlikte çok kültürlü, çok mimari özellikte bir şehre sahibiz. Bu mimari yapılardan en önemlilerinden birisi de Baltık mimari özelliğinde olan Sarıkamış Çarın Av Köşkü, Sarıkamış Çarın Av Köşkü muazzam bir doğa içerisinde 1897 yılında sarıçamlar içerisinde 2. Çar Nikola tarafından yapıldığı kaynaklarda geçiyor" dedi.

Duman, Av Köşkü'nün Çar Nikola tarafından hasta oğlu için yaptırdığını söyledi.

"Köşk hasta oğlu için yaptırıldı"

Duman, "Çarın Av Köşkü'nün 2.Çar Nikola tarafından yapıldığı ve oğlunun hepatit-b hastası olmasından dolayı Sarıkamış ormanlarının hastalığına temiz hava alabilmesi için iyi geldiği kaynaklarda geçiyor. Çarın Av Köşkü yekpare tamamen ahşaptan yapılmış ve tek çivi kullanılmamıştır. Bu bağlamda çok önemli bir özelliği söz konusu umarım yakın zamanda restore edilip kültür turizmine kazandırılır" diye konuştu.

Temel duvarları taştan, cephe duvarları ahşaptan inşa edilen Katherine Köşkü'nün sağında ve solunda, cephe duvarları tamamen simetrik çam ağaçlarından birbirine geçmeli ağaçtan oluşan bölüm bulunuyor.

Köşkün yanı sıra tümüyle ahşaptan inşa edilen yan binası, inşasında hiç çivi kullanılmamasıyla da dikkat çekiyor.

"Katherina Köşkü otel yapılacak"

Öte yandan 30 Temmuz 2021 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca ihaleye çıkarılan ve halkı tarafından 'Katherina Köşkü' olarak bilinen tarihi yapının otele dönüştürülmesi için düzenlenen ihaleyi Orka Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları kazanmıştı. Köşkün restore edilerek Kars turizmine kazandırılması bekleniyor.

Sarıkamış'ta Rus çarının av köşkü görenleri kendine hayran bırakıyor
Sarıkamış'ta Rus çarının av köşkü görenleri kendine hayran bırakıyor
Sarıkamış'ta Rus çarının av köşkü görenleri kendine hayran bırakıyor

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Osmanlı, Turizm, Kars, Rus, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Sarıkamış'ta Rus çarının av köşkü görenleri kendine hayran bırakıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sarıkamış'ta Rus çarının av köşkü görenleri kendine hayran bırakıyor - Son Dakika
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