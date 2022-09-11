Mudurnu Hayvan ve Emtia Panayırı, konserlerle devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Mudurnu Hayvan ve Emtia Panayırı, konserlerle devam ediyor

11.09.2022 15:04
Mudurnu Hayvan ve Emtia Panayırı, konserlerle devam ediyor

Şarkıcı Deniz Toprak ve Hasret Sıla, Bolu'nun Mudurnu ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen Hayvan ve Emtia Panayırı'nda konser verdi.

Şarkıcı Deniz Toprak ve Hasret Sıla, Bolu'nun Mudurnu ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen Hayvan ve Emtia Panayırı'nda konser verdi.

İlçede her yıl düzenlenen ve vatandaşların başta kışlık ihtiyaçları olmak üzere çeşitli ürünlere daha kolay ulaşmasını sağlayan panayır, çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Vatandaşlar, ihtiyaçlarını karşılamak için ilçe dışından gelen esnaflar ile köylülerin Mudurnu Pazar Alanı'nda kurdukları tezgahları ziyaret ederek alışveriş yaptı.

Panayırda şarkıcı Deniz Toprak ve Hasret Sıla da konser verdi. İzleyiciler, söylenen şarkılar eşliğinde doyasıya eğlendi.

Konser sonunda şarkıcılara Mudurnu Belediye Başkanı Necdet Türker tarafından plaket ve hediye takdim edildi.

Panayır, gün içerisinde yapılacak etkinliklerin ardından sona erecek.

YORUMLAR
500
Bolu'da bir çift ziyaret ettiği tarihi konağın işletmecisi oldu Bolu'da bir çift ziyaret ettiği tarihi konağın işletmecisi oldu Abant ve Gölcük, eşsiz güzellikleriyle ziyaretçilerin gözde rotaları arasında Abant ve Gölcük, eşsiz güzellikleriyle ziyaretçilerin gözde rotaları arasında
Kaynak: AA

Deniz Toprak, Mudurnu, Bolu, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Mudurnu Hayvan ve Emtia Panayırı, konserlerle devam ediyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:34 Diplomaside şah çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki hafta Putin ve Biden ile yüz yüze görüşecek
13:58 2. Elizabeth'in ardından İngiltere'de para, pasaport ve milli marş başta olmak üzere birçok şey dönüşüme uğrayacak
13:41 ABD'de maymun çiçeği skandalı! Biden'ın kurduğu ekibin başına getirdiği Yunan asıllı doktorun şeytana taptığı ortaya çıktı
12:45 Sahneye dekolteyle çıkan Simge Sağın'a tepki: Gülşen gitti, Simge geldi
12:01 Bakan Nebati makro ekonomide yaşanan güzel gelişmeyi duyurdu! İşte Borsa İstanbul'un büyük başarısı
11:57 CHP'li Ekrem İmamoğlu: AK Parti'nin teşkilatlarına çocuklarınızı, gençlerinizi emanet etmeyin, yollamayın
11:36 İngiltere Kraliyeti'nde değişim! Kate Middleton kayınvalidesi Prenses Diana'nın unvanını aldı
11:30 İstanbul'da amcasının eşiyle ilişki yaşayan kuzenine şantaj yaptı! Yasak aşk ifşa olunca "namus meselesi" yüzünden silahlar patladı
10:53 Hücuma geçen Batı destekli Ukrayna ordusunun Başkomutanı Zelenski'den Rusya'ya: Kaçmaları en iyi seçenek
10:45 2. Elizabeth'in cenazesi için Antalya ve Isparta'daki çiçekçilerden büyük kazanç! En az 1,5 milyon dal karanfil İngiltere'ye gönderilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2022 15:04:52. #1.11#
SON DAKİKA: Mudurnu Hayvan ve Emtia Panayırı, konserlerle devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement