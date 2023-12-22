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Şarm el-Şeyh: Dalışseverlerin Cenneti - Son Dakika
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Şarm el-Şeyh: Dalışseverlerin Cenneti

Mısır'ın Şarm el-Şeyh kenti, rengarenk su altı zenginliği ve uygun iklim koşullarıyla dalışseverlerin rotasında yer alıyor. Kentte farklı yerlerde oluşturulan dalış noktalarının yanı sıra otellerin plajlarında 1,5-2 kilometre içeriye kurulan iskelelerden de dalış gerçekleştirilebiliyor. Tüplerle ya da şnorkelle denize girenler, mercan, büyük sürü balıklarını, rengarenk deniz canlılarını, caretta caretta ve yunusları görme imkanı buluyor. Şarm el-Şeyh, her yıl binlerce dalış tutkununu ağırlıyor.

Şarm el-Şeyh: Dalışseverlerin Cenneti
22.12.2023 - 11:04,  Güncelleme: 11:27
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Mısır'ın Şarm el-Şeyh kenti, rengarenk su altı zenginliği ve uygun iklim koşullarıyla dalışseverlerin rotasında yer alıyor.

Kentte farklı yerlerde oluşturulan dalış noktalarının yanı sıra otellerin plajlarında 1,5-2 kilometre içeriye kurulan iskelelerden de dalış gerçekleştirilebiliyor.

Tüplerle ya da şnorkelle denize girenler, mercan, büyük sürü balıklarını, rengarenk deniz canlılarını, caretta caretta ve yunusları görme imkanı buluyor.

Her yaş gurubundan dalışsever, Kızıldeniz'de balıkların arasında yüzerek, su altının zenginliğini izleyerek dalış deneyimi yaşıyor. Şarm el-Şeyh, her yıl binlerce dalış tutkununu ağırlıyor.

Dalış yapmak için İstanbul'dan gelen tatilcilerden İnci Erdoğan, AA muhabirine, suyun sıcak olmasının kendisini mutlu ettiğini söyledi.

İlk kez dalış yaptığını anlatan Erdoğan, "Su altını çok merak ediyordum. İnanılmaz bir deneyim oldu, herkesin deneyimlemesini öneririm. Şnorkelle kafanızı suya sokar sokmaz bambaşka bir dünyaya dalıyorsunuz, rengarenk mercanlar, balıklar harika bir görsel. Keyifliydi." diye konuştu.

"Akvaryumun içinde yüzer gibisiniz"

Haluk Özsevim ise Antalya'dan geldiğini hatırlatarak, denizin ayrı keyif verdiğini belirtti.

Dalışı sevdiğini anlatan Özsevim, "Kızıldeniz'de akvaryumun içinde yüzüyorsunuz. 15 yıl önce çok sevmiştim ve aklımda kalmıştı onun için tekrar geldim. Vizenin olmaması büyük avantaj. Su altından çok etkilendim. Mercanlar yüzlerce çeşit balık insanı etkiliyor. Normalde denizde en fazla 10 dakika kalırım ancak dalış olunca saatlerde burada kaldım." diye konuştu.

İstanbul'dan gelen Savaş Daş da ilk kez dalış yaptığını ve güzel bir deneyim yaşadığını ifade etti. Su altının büyülü bir dünyası olduğunu aktaran Daş, "Deniz altındaki o güzel yaşamı herkesin görmesini öneririm. Renk renk boy boy yüzlerce balık var. Farklı bir duygu." dedi.

Kaynak: AA
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