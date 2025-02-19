Saruhanbey Türbesi'ne Saygısızlık - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Saruhanbey Türbesi'ne Saygısızlık

Geniş Video İzle

Kimliği belirsiz kişiler, Saruhanbey Türbesi'nin kapısını parçalayarak büyük bir saygısızlık yaptı.

19.02.2025 10:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Fatihi Saruhanbey'e büyük saygısızlık

Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce Saruhanbey Türbesinin kapısı parçalandı

MANİSA - Manisa'yı 1313 yılında fethederek Türk yurdu yapan Alpagu Oğlu Saruhan Bey'in şehir merkezinde bulunan türbesinin ahşap kapısı kimliği belirsiz kişi veya kişilerce parçalandı. Orijinal kapısının büyük yangında yandığı ve parçalanan kapının ise 1960'lı yıllarda yapıldığı öğrenildi.

Manisa'yı Türk yurdu yapan ve kendi adıyla kurduğu beyliğin başkenti olarak sayısız eserle donatılan Manisa'da 1346 yılında vefat eden Alpagu Oğlu Saruhan Bey'in Şehzadeler ilçesinde bulunan türbesinin ahşap kapısı kendini bilmez kişi veya kişilerce parçalandı. Muradiye ve Sultan camilerinin arasında kalan türbenin 1960'lı yıllarda yapılan ahşap kapısının daha önce de zarar görmesine rağmen türbe ve çevresinde güvenlik kamerası bulunmaması bu tür olaylara davetiye çıkarıyor.

Türbenin orijinal kapısının Yunan askerlerinin 1922 yılında şehirden kaçarken çıkardıkları yangında küle döndüğü öğrenilirken, harabe durumda halan türbe 1960'lı yıllarda restore edilerek ayağa kaldırıldı. Yanan kapı yerine de yine geometrik işlemeleri bir kapı yapıldı. Sorumluluğu Vakıflar Genel Müdürlüğünde olan türbenin zarar gören kapısının önümüzdeki günlerde çıkarılacağı ve yerine geçici olarak demir bir kapı takılacağı öğrenildi. Türbenin orijinal kapısının eski fotoğraflardan yola çıkılarak Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak tarafından bir kündekari ustasına yaptırıldığı ve tamamlandıktan sonra türbeye yerleştirileceği öğrenildi.

Tedbirlerin artırılmasını istiyoruz

Manisa'nın en eski yerleşim yerlerinden biri olduklarını ve Manisa'yı Türk Yurdu yapan Saruhanbey'in türbesinin de kendi mahallelerinde bulunduğunu anlatan Saruhan Mahallesi Muhtarı İbrahim Tellioğlu, "Bundan bir kaç hafta önce kimliği belirsiz kişilerce zarar verilmiş bir kapımız var. Bu durumu Vakıflar İzmir Bölge Müdürlüğüne ve emniyete ilettik. Emniyette bununla alakalı tutanak tuttu. Bununla ilgili sürecin hızlanmasını talep ediyoruz. Emniyetteki görevliler bugün gelerek tekrar inceleme yaptı. Sürecin hızlanması için elimizden geleni yapacağız. Kamera sistemi takılması lazım ve devriyelerin artırılması gerekiyor. Burası bizim kendi değerimiz, Saruhanbey Türbesi. Bununla ilgili daha duyarlı olunması lazım. Öncelikle bu sürecin hızlanmasını istiyoruz, kamera sistemi ve MOBESE'nin olmayışı buranın güvenliği için önemli bir sorun. İnşallah en kısa zamanda bunu yerine getirirler biz de mahalle olarak daha rahat daha sakin bir yaşam süreriz diye umut ediyorum." dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Güvenlik, 3-sayfa, Manisa, Kültür, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Saruhanbey Türbesi'ne Saygısızlık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:31 Stent pazarlığı skandalında mağdur hasta ilk kez konuştu Stent pazarlığı skandalında mağdur hasta ilk kez konuştu
20:47 Ukrayna, Trump’ın Zelenskiy’e yönelik salvolarına karşı resti çekti Ukrayna, Trump'ın Zelenskiy'e yönelik salvolarına karşı resti çekti
19:27 ABD Başkanı Trump’tan Zelenski’ye ’diktatör’ suçlaması ABD Başkanı Trump'tan Zelenski'ye 'diktatör' suçlaması
19:14 Eğitime kar engeli 18 ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! 18 ilde okullar tatil edildi
18:49 İstanbul’da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu’ndan kritik uyarılar İstanbul'da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kritik uyarılar
09:30 Cenk Eren, ünlü isimlere yıllar sonra ateş püskürdü: Allah cezasını veriyor Cenk Eren, ünlü isimlere yıllar sonra ateş püskürdü: Allah cezasını veriyor
09:24 Altın çifte rekor kırdı Altın çifte rekor kırdı
09:19 Virüslü domates alarmı Tarımı bitiriyor ve insan sağlığına da zararlı Virüslü domates alarmı! Tarımı bitiriyor ve insan sağlığına da zararlı
09:09 Survivor’da gergin anlar: Yusuf ve Senem birbirine girdi Survivor'da gergin anlar: Yusuf ve Senem birbirine girdi
08:51 Türkiye korkusu bunu da yaptırdı Miçotakis ülkenin varını yoğunu harcıyor Türkiye korkusu bunu da yaptırdı! Miçotakis ülkenin varını yoğunu harcıyor
08:48 Nereden nereye Galatasaray’da fırtınalar estiren futbolcunun yeni adresi şaşırttı Nereden nereye! Galatasaray'da fırtınalar estiren futbolcunun yeni adresi şaşırttı
08:36 Hadise’nin konserinde korku dolu anlar Hayranı sahneye atladı Hadise'nin konserinde korku dolu anlar! Hayranı sahneye atladı
08:27 Silah kaçakçılığı yapan organize suç örgütü çökertildi Adreslerden cephanelik çıktı Silah kaçakçılığı yapan organize suç örgütü çökertildi! Adreslerden cephanelik çıktı
08:09 Devrim Özkan ve Bige Önal’in bindiği uçağa yıldırım çarptı Devrim Özkan ve Bige Önal'in bindiği uçağa yıldırım çarptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2025 22:37:54. #1.12#
SON DAKİKA: Saruhanbey Türbesi'ne Saygısızlık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.