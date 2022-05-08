SAÜFEST "Şehir Kampüsle Buluşuyor" sloganıyla kapılarını yarın açıyor - Son Dakika

Sakarya Üniversitesince (SAÜ) 9-18 Mayıs'ta düzenlenecek Bilim, Kitap, Sanat, Film, Spor ve Kariyer Festivali (SAÜFEST) yarın başlayacak.

"Şehir Kampüsle Buluşuyor" sloganıyla gerçekleştirilecek SAÜFEST'te, sanattan spora, müzikten dansa, tiyatrodan filme, bilimden kariyere birçok farklı alanda gerçekleştirilen etkinlikler tek çatı altında toplanacak.

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde yarın yapılacak açılış programına, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un da katılması bekleniyor.

Üniversitelerde düzenlenen bahar şenliği formatından farklı planlanan SAÜFEST, merkezine kitap ve kariyeri alarak öğrencilere bilgi ve network sağlama konusunda fırsatlar sunmayı hedefliyor.

SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, AA muhabirine, 9-18 Mayıs'ta tüm vatandaşları ve öğrencileri etkinlik alanına beklediklerini söyledi.

SAÜFEST'in, 6 festivalin birleşiminden oluştuğunu aktaran Savaşan, "Oldukça dolu geçecek. Açılış programını TBMM Başkanımız Mustafa Şentop teşrif edecek. Aynı zamanda Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar aramızda olacak. Açılış programını takiben kitap fuarının açılışını gerçekleştireceğiz. Ardından da saat 14.00'te Meclis Başkanımız öğrencilerle söyleşi yapacak." dedi.

Etkinlikler kapsamında akşamları belli saatten sonra müzik dinletilerinin olacağını belirten Savaşan, "Devlet Konservatuvarı ve öğrencilerimizden çok sayıda isim, değişik müzik türlerinde sahne alacaklar. Heyecanlıyız, SAÜFEST'te Sakarya adeta bir ilki yaşamış olacak. Hem kitabı hem bilim sanatı hem uluslararası öğrencileri hem üniversitemizin tüm imkan ve kabiliyetlerini yerinde gözlemlemiş olacaklar. Diğer taraftan hemşehrilerimizi üniversitemizde ağırlamış olacağız. Tüm Sakaryalıları SAÜFEST'e davet ediyoruz." diye konuştu.

Savaşan, organizasyona desteklerinden dolayı Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve diğer ilgililere teşekkür etti.