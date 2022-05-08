SAÜFEST "Şehir Kampüsle Buluşuyor" sloganıyla kapılarını yarın açıyor - Son Dakika
Üye Girişi

SAÜFEST "Şehir Kampüsle Buluşuyor" sloganıyla kapılarını yarın açıyor

08.05.2022 15:04
SAÜFEST "Şehir Kampüsle Buluşuyor" sloganıyla kapılarını yarın açıyor

Sakarya Üniversitesince (SAÜ) 9-18 Mayıs'ta düzenlenecek Bilim, Kitap, Sanat, Film, Spor ve Kariyer Festivali (SAÜFEST) yarın başlayacak.

Sakarya Üniversitesince (SAÜ) 9-18 Mayıs'ta düzenlenecek Bilim, Kitap, Sanat, Film, Spor ve Kariyer Festivali (SAÜFEST) yarın başlayacak.

"Şehir Kampüsle Buluşuyor" sloganıyla gerçekleştirilecek SAÜFEST'te, sanattan spora, müzikten dansa, tiyatrodan filme, bilimden kariyere birçok farklı alanda gerçekleştirilen etkinlikler tek çatı altında toplanacak.

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde yarın yapılacak açılış programına, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un da katılması bekleniyor.

Üniversitelerde düzenlenen bahar şenliği formatından farklı planlanan SAÜFEST, merkezine kitap ve kariyeri alarak öğrencilere bilgi ve network sağlama konusunda fırsatlar sunmayı hedefliyor.

SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, AA muhabirine, 9-18 Mayıs'ta tüm vatandaşları ve öğrencileri etkinlik alanına beklediklerini söyledi.

SAÜFEST'in, 6 festivalin birleşiminden oluştuğunu aktaran Savaşan, "Oldukça dolu geçecek. Açılış programını TBMM Başkanımız Mustafa Şentop teşrif edecek. Aynı zamanda Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar aramızda olacak. Açılış programını takiben kitap fuarının açılışını gerçekleştireceğiz. Ardından da saat 14.00'te Meclis Başkanımız öğrencilerle söyleşi yapacak." dedi.

Etkinlikler kapsamında akşamları belli saatten sonra müzik dinletilerinin olacağını belirten Savaşan, "Devlet Konservatuvarı ve öğrencilerimizden çok sayıda isim, değişik müzik türlerinde sahne alacaklar. Heyecanlıyız, SAÜFEST'te Sakarya adeta bir ilki yaşamış olacak. Hem kitabı hem bilim sanatı hem uluslararası öğrencileri hem üniversitemizin tüm imkan ve kabiliyetlerini yerinde gözlemlemiş olacaklar. Diğer taraftan hemşehrilerimizi üniversitemizde ağırlamış olacağız. Tüm Sakaryalıları SAÜFEST'e davet ediyoruz." diye konuştu.

Savaşan, organizasyona desteklerinden dolayı Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve diğer ilgililere teşekkür etti.

YORUMLAR
500
Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası Sakarya'da sürüyor Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası Sakarya'da sürüyor Sakarya Uluslararası Kısa Film Festivali 9 Mayıs'ta başlayacak Sakarya Uluslararası Kısa Film Festivali 9 Mayıs'ta başlayacak

18 mayıs, Sakarya, Kitap, Film, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat SAÜFEST 'Şehir Kampüsle Buluşuyor' sloganıyla kapılarını yarın açıyor - Son Dakika


Son Dakika
14:39 Eski CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman son yolculuğuna uğurlandı
15:06 Şişli'de bir kişi, "Acil telefon etmem gerekiyor" diyerek Ukraynalı turistin cep telefonunu çaldı
15:04 Hakkında haber alınamayan adam, evinin terasında 21 yerinden bıçaklanmış olarak bulundu
15:02 Koyun yüklü kamyonet kaza yaptı: 18 koyun telef oldu
14:59 Mehmetçik'i bomba yüklü maket uçakla vurmaya çalışan terör örgütü PKK'ya geçit verilmedi
14:45 Karısının boşanmak istemesine sinirlenince kezzapla kendine zarar vermek istedi
14:28 Doğuma yakın ilk poz! Sinem Kobal'ın Anneler Günü paylaşımı beğeni rekoru kırdı
14:02 Maliyeti 47 milyon TL'ye ulaşan dev çay bardağı şeklindeki binanın açılışında sona gelindi
13:44 Milli Savunma Bakanlığı'nın Anneler Günü'ne özel yayınladığı video tıklanma rekoru kırdı
13:43 Rusya-Ukrayna savaşı sona mı eriyor? Putin, savaşın kaderini etkileyecek açıklamayı yarın yapacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2022 15:40:23. #1.11#
SON DAKİKA: SAÜFEST "Şehir Kampüsle Buluşuyor" sloganıyla kapılarını yarın açıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement