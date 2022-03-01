SDT, "Karacaoğlan" ve "Alice Harikalar Diyarında" oyunları sahneleyecek - Son Dakika
Üye Girişi

SDT, "Karacaoğlan" ve "Alice Harikalar Diyarında" oyunları sahneleyecek

01.03.2022 11:46
SDT, "Karacaoğlan" ve "Alice Harikalar Diyarında" oyunları sahneleyecek

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), bu hafta, biri çocuk iki farklı oyunla perde açacak.

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), bu hafta, biri çocuk iki farklı oyunla perde açacak.

SDT'den yapılan açıklamaya göre, insana dair birçok konuyu nakış nakış tele işleyen Karacaoğlan'ın yaşamından kesitlerden oluşan "Karacaoğlan" isimli oyun, Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.

Oyun, 3 ve 4 Mart saat 19.30'da 5 Mart'ta ise saat 14.00 ve 19.30'da sahnelenecek.

SDT, 6 Mart Pazar günü ise "Alice Harikalar Diyarında" isimli oyunla çocuk seyircilerini selamlayacak.

Çocuk seyirciler kadar yetişkin izleyicilerin de beğenisini toplayan "Alice Harikalar Diyarında" adlı çocuk oyununu SDT, 6 Mart Pazar günü saat 14.00'te Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde sahneleyecek.

YORUMLAR
500
Çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tespiti için iyi gözlem şart Çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tespiti için iyi gözlem şart İzmirli iş kadını dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocukları tiyatroyla tanıştırıyor İzmirli iş kadını dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocukları tiyatroyla tanıştırıyor

Karacaoğlan, oyunlar, Sivas, Çocuk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat SDT, 'Karacaoğlan' ve 'Alice Harikalar Diyarında' oyunları sahneleyecek - Son Dakika


Son Dakika
11:36 Türkiye'nin geleceğine yön verecek kararsız seçmenler kim: 18-34 yaş aralığında ve yüksek eğitimli!
11:24 Ebrar Karakurt'tan eski sevgilisi İmge'ye ağır gönderme! Küfürlü paylaşımı şaşırttı
11:24 Müzakerelerden sonuç çıkmayınca Ukraynalılar ülkeyi terk etmeye devam ediyor!
11:21 FETÖ elebaşı Gülen hastalığını açıkladı: Çok küçük bir eforu taşıyamayacak kadar hastayım
11:15 Yeni aya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 852 lira seviyesinden işlem görüyor
11:13 Etiketlerde yeni düzenlemeye gidildi! Son 30 günün en düşük fiyatı üzerinden etiketlere uygulanacak
11:13 Hostese uçakta taciz şoku! Bankacı Türk hostesin etek altı görüntülerini çekerken yakalandı
11:12 Dilan Çiçek Deniz, takipçilerini mest etti! Siyah elbiseli doğum günü pozları beğeni yağmuruna tutuldu
11:07 Savaş Türk markalarını vurdu! Ukrayna'da 24 marka 267 mağaza kapattı, Rusya'da tedirgin bekleyiş sürüyor
11:06 Yeni aya yükselişle başlayan dolar 13,90'dan işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 11:52:38. #1.11#
SON DAKİKA: SDT, "Karacaoğlan" ve "Alice Harikalar Diyarında" oyunları sahneleyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement