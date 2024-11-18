Seçil Coşgun'un Yünlü Hikayeler Atlası Sergisi

Kültür Sanat

Keçe zemin üzerine yün kullanarak yaptığı eserleri görücüye çıkardı

Mersinli sanatçı Seçil Coşgun'un iğneleme tekniğiyle yaptığı eserlerin yer aldığı sergide, 10 milyon 800 bin vuruş yapılan eser de yer alıyor

MERSİN - Mersinli sanatçı Seçil Coşgun'un yün kullanarak sıkıştırılmış keçe zemin üzerine iğneleme tekniğiyle yaptığı eserleri, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergide 10 milyon 800 bin vuruş yapılarak ortaya çıkarılan 'Ruh taşıyıcı' isimli eser de yer alıyor.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Sanat Galerisi, yerel ve ulusal sanatçıların farklı dallardaki çalışmalarını ziyaretçisiyle buluşturmaya devam ediyor. Galeri bu kez, kullandığı iğneleme tekniğiyle Türkiye'de bir ilke imza atan sanatçı Seçil Coşgun'u ağırlıyor. Tamamı renkli yünlerden hazırlanan 'Yünlü Hikayeler Atlası' adlı sergi sanatseverlerle buluştu. Sanatçının yüzde 100 doğal ve renkli yünlerden, sıkıştırılmış keçe zemin üzerine çentikli iğne kullanılarak hazırladığı eserler, 4 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol, Genel Sekreter Mahmut Taşhan, ressam Ahmet Yeşil ve sanatseverlerin katılım sağladığı sergi açılışında konuşan Coşgun, yıllarca severek yaptığı tekstil mühendisliğini bırakıp kendini tamamen sanata adadığını söyledi. Türkiye'de genellikle ıslak keçeyle çalışıldığını belirten Coşgun, eserlerinde yüzde 100 doğal ve renkli yünler kullandığını ifade etti. Eserlerinin, sıkıştırılmış keçe zemin üzerine çentikli iğne kullanarak binlerce kez yapılan itme işlemi neticesinde oluştuğunu dile getiren Coşgun, "Bilinen suyla keçeleştirme işleminden farklı olarak sadece iğne darbeleriyle eserlerimi hazırlıyorum. Oluşturduğum eserler, resim sanatında materyal kavramını farklılaştırarak bakış açısını genişlettiği gibi oluşan doku, derinlik ve dokunma hissi, eseri görsellikten interaktif bir boyuta taşıyor" dedi.

"Bu tekniği ilerletmek ve dünyaya yaymak istiyorum"

Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiklerini dile getiren Coşgun, şöyle devam etti: "Beni ben yapan her şey var aslında burada. Sergi, bütün doğal yaşamı, hayvanları ve canlıları ile birlikte tüm hayatı temsil ediyor. Küçüklüğümden bugüne izlediğim filmler başta olmak üzere beni ben yapan, yaşadığım temalar buna katkı sağlıyor. Eserlerde de bunları görüyoruz. Bu sanatı 6 yıldır yapıyorum ama burada 4 yıllık bir birikim söz konusu. Eserlerin ortaya çıkması elbette uzun zaman alıyor. 2 yıldır da galerilerde ve sergilerde yer almaya çalışıyorum. Tekstil mühendisliği bana bu konuda öncelikle ana materyalimi kazandırmış oluyor. Bu tekniği ilerletmek ve dünyaya yaymak istiyorum. Yünden ilerlemeyi planlıyorum. Tekniğim hep aynı olacak ama yün üzerine farklı şeyler denemeyi istiyorum. Yün evrilebilir bir materyal. Aslında 2 boyutlu bir materyal ama bunu 3 boyutlu bir şekilde görebiliriz. Burada gördüğünüz eserlerin tamamında da doku ve derinlik hissi mevcut ancak hikayeler değişiyor. Hikayeler ve karakterler her zaman farklı bir seride yeniden bir araya geliyor."

"Elim dikiş makinası gibi iş yapıyor"

Eserlerin üretim sürecine de değinen Coşgun, "Eserlerin üretim süreci boyutuna ve detayına göre değişiyor. Örneğin 80x100'lük bir eserim 3 ayda tamamlanmış bir eser. Yünle detay vermek zor olduğu için çok küçük motiflerle de çalışmak pek mümkün değil. 'Ruh taşıyıcı' ismindeki eserim detay ve boyut olarak büyük bir eser olduğu için iğne darbesi olarak nitelendirdiğim üretim sürecince elim dikiş makinası gibi iş yapıyor aslında. Kendimce kabataslak bir mühendislik hesabı yaptığımda 10 milyon 800 binlik bir vuruştan söz ediyoruz o eserde. Buna da günlük çalışma saatim ve kaç günde tamamladığımı göz önünde bulundurarak bu rakamlara ulaşabiliyorum" diye konuştu.

Serginin 4 Aralık'a kadar gezilebileceği bildirildi.