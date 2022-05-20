Sefarad Yahudilerinin Osmanlı topraklarına gelişinin 530. yıl dönümü Sevilya'da anıldı

Sefarad Yahudilerinin Osmanlı topraklarına gelişinin 530. yıl dönümü dolayısıyla İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinin Sevilya kentinde etkinlik düzenlendi.

Türk-Sefarad sanatçılara ait "Sefarad: Çok Kültürlü Bir Mirasın İzinde" başlıklı karma sergi, Sevilya'nın önemli vakıflarından Tres Culturas'ın ev sahipliğinde açıldı.

Serginin açılmasına Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği, Madrid Yunus Emre Enstitüsü, 500. Yıl Vakfı Türk Museviler Müzesi ve Centro Sefarad-Israel kurumu katkı sağladı.

Türk Sefarad toplumunun İspanya'dan Türkiye'ye uzanan çok kültürlü tarihi mirasının izlerini yansıtan 33 sanatçının yağlı boya, ebru, akrilik, fotoğraf, rölyef ve seramikten oluşan 70'i aşkın eserin bulunduğu serginin küratörlüğünü, İstanbul doğumlu Türk-Sefarad sanatçı Terry Katalan üstlendi.

Katalan, serginin açılışında yaptığı konuşmada, Sefaradların Türk toplumuyla 530 yıldır bir arada yaşadığına dikkati çekerek, "Sergi, Türkiye'deki Sefaradların Türk kültürüyle olan entegrasyonunu gösteriyor. Kökleri Osmanlı İmparatorluğu'nun zengin kültürel mirasına ve Sefarad kültürüne dayanan eserleri Sevilya'da sanatseverlerle buluşturarak farklı grupların kardeşlik içerisinde yaşayabildiğini göstermek istedik. Böylesine anlamlı sergiyi organize eden Madrid Yunus Emre Enstitüsüne ve tüm paydaş kurumlara sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Türk-Sefarad sanatının duayenlerinden ressam ve şair Habib Gerez, çağdaş resim sanatının öncülerinden Bubi ve fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar sergiye onur sanatçıları olarak katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülüne 2018'de layık görülen İzzet Keribar, Türk-Sefarad sanatçı olarak böyle bir sergide yer almaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Sergi hakkında bilgi veren Madrid Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Ersin Adıgüzel de Sefaradların İspanyol kökenlerini, kültür ve dillerini muhafaza ederken Osmanlı ve Türk kültürünü de benimseyen, iki ülke arasında ortak değer ifade eden bir topluluk olduğunu söyledi.

Türkiye'nin dil, din ve ırk ayırt etmeksizin insana değer veren, kucaklayıcı kültürünü ve sanat derinliğini bu sergiyle çok dikkat çekici bir şekilde yansıttıklarını dile getiren Adıgüzel, Sefaradların Osmanlı topraklarına göçünün 530. yıl dönümü münasebetiyle İspanya'daki etkinliklerin yıl içinde devam edeceğini kaydetti.