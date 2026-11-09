Sefo, Adana Kültür Yolu Festivali'nde Merkez Park'ta rap ve pop şarkıları söyledi - Son Dakika
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Sefo, Adana Kültür Yolu Festivali'nde Merkez Park'ta rap ve pop şarkıları söyledi

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Sefo, Adana Kültür Yolu Festivali\'nde Merkez Park\'ta rap ve pop şarkıları söyledi
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Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Adana Kültür Yolu Festivali'nin üçüncü gününde Sefo, Merkez Park'ta sahne aldı. Sefo konserde rap ve pop şarkılarını seslendirirken müzikseverler de şarkılara eşlik etti.

Şarkıcı Sefo, Adana Kültür Yolu Festivali kapsamında konser verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen festivalin üçüncü gününde şarkıcı Sefo, Merkez Park'ta sahne aldı.

Sefo, konserde rap ve pop türündeki şarkılarını seslendirdi.

Konser sırasında müzikseverler, Sefo'nun söylediği şarkılara eşlik etti.

Kaynak: AA
Kültür SanatMagazinTurizmAdanaSefoSon Dakika

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