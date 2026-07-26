Sefo, Çorum'da Konser Verdi
Sefo, 38. Uluslararası Çorum Hitit Fuar ve Festivali kapsamında konser verdi. Hayranları eşlik etti.
Şarkıcı Sefo, 38. Uluslararası Çorum Hitit Fuar ve Festivali kapsamında Çorum'da konser verdi.
Çorum Belediyesince Kadeş Barış Meydanı'nda gerçekleştirilen konserde Sefo, sevilen şarkılarını seslendirdi.
Konsere katılan hayranları, Sefo'nun söylediği şarkılara eşlik etti.
Konserin ardından havai fişek gösterisi yapıldı.
Kaynak: AA
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