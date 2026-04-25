Sefo konseri için yeni tarih belli oldu
Sefo konseri için yeni tarih belli oldu

Sefo konseri için yeni tarih belli oldu
25.04.2026 12:30  Güncelleme: 12:31
Denizli Büyükşehir Belediyesi, ertelenen Sefo konserinin yeni tarihini duyurdu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, ertelenen Sefo konserinin yeni tarihini duyurdu. Binlerce vatandaşın heyecanla beklediği konser 30 Nisan Perşembe günü Delikliçınar Meydanı'nda gerçekleşecek. Kentte hafta sonu ise çocuk şenliği ve uçurtma şenliği coşkusu yaşanacak.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, 23 Nisan programı kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan Sefo konserinin ileri bir tarihe ertelendiği hatırlatılarak, yeni konser takviminin netleştiği bildirildi. Yapılan bilgilendirmede, ertelenen Sefo konserinin 30 Nisan Perşembe günü saat 20.30'da Delikliçınar Meydanı'nda gerçekleştirileceği duyuruldu. Öte yandan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında planlanan diğer etkinliklerin ise program dahilinde sürdürüldüğü ifade edildi.

Hafta sonu çocuk şenliği ve uçurtma şenliği heyecanı yaşanacak

25-26 Nisan tarihlerinde 13.00-21.00 saatleri arasında Çamlık Kent Ormanı'nda düzenlenecek çocuk şenliği, eğlencenin merkezi olacak. Şişme oyun parkları, yüz boyama etkinlikleri, sihirbaz gösterileri, maskotlar ve çeşitli ikramlarla çocuklar unutulmaz bir hafta sonu yaşayacak. Kutlamalar, 26 Nisan saat 14.00'te Pamukkale Güney Kapısı Kavşağı'nda düzenlenecek uçurtma şenliği ile devam edecek. - DENİZLİ

Son Dakika Kültür Sanat Sefo konseri için yeni tarih belli oldu - Son Dakika

SON DAKİKA: Sefo konseri için yeni tarih belli oldu - Son Dakika
