Şeftali bahçesinin tam ortasında 2 bin yıllık tarih
BURSA - UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde bulunan Bursa'nın İznik ilçesinde Roma dönemine ait mezar anıtı olan dikilitaş (obelisk), tam 2 bin yıldır ayakta. İznik'e 5 kilometre uzaklıkta Elbeyli köyünde şeftali bahçelerinin tam ortasında yer alan tarih, ihtişamı ile görenleri mest etti.
UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde bulunan Bursa'nın İznik ilçesinde Roma dönemine ait mezar anıtı olan dikilitaş (obelisk) şeftali bahçelerinin arasında, 2 bin yıldır ayakta ilk ihtişamıyla duruyor. Üç yüzeyli, yukarıya doğru yükselen ve birbiri üzerine demir kamalarla oturtulmuş beş beyaz mermer bloktan oluşan esere, bundan dolayı dikilitaş ismi verilmiş. Anıtın geniş olan birinci taşı üzerindeki Grekçe kitabede "C.Cassius Philiscus, C.Cassius Asklepiodotus'un oğlu, 83 yıl yaşadı" yazıldığı biliniyor.
Yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği dikilitaş, ihtişamı ile herkesin ilgi odağı haline geldi. Yapının, başlangıçta 6 parça ve 15,5 metre yüksekliğinde olduğu ve ucunda bir 'kuş' heykelciğinin bulunduğu öne sürüldü. Anıtın alt kısmında toprağa gömülü olan bölümde mezarın yer aldığı, çukurlarda iri moloz taşlar ve duvar izlerinin bulunması, buranın bir tümülüs mezar odası sitilinde yapılmış olduğunu belgeledi.
"Dünyanın bir çok yerinden görmeye gelenler var"
İznik'te turizm işletmecisi Ali Karaman, "2 bin 500 yıldır ihtişamlığını koruyor. Buraya son zamanlarda dünyanın her bir yerinden buraya geliyor. Vatandaşların İznik'e geldiğinde özellikle dikili taşı görmelerini tavsiye ediyorum. Burası biraz içeride kalıyor. Böyle bir tarihi yerde çevresinin bu şekilde çevrelenmesi bizleri mutlu etmiştir. Bunun bütün tarihi turizm alanlarında da görmek istiyoruz" dedi.
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