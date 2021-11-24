Üye Girişi
ŞANLIURFA - Şehit Necmettin Yılmaz'ın öğrencileri Öğretmenler Günü'nü buruk kutladı - Son Dakika

ŞANLIURFA - Şehit Necmettin Yılmaz'ın öğrencileri Öğretmenler Günü'nü buruk kutladı

24.11.2021 09:34

Şanlıurfa'dan memleketi Gümüşhane'ye giderken 2017'de Tunceli'de terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırıldıktan sonra şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın Siverek ilçesindeki öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerini unutmadı.

Şanlıurfa'dan memleketi Gümüşhane'ye giderken 2017'de Tunceli'de terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırıldıktan sonra şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın Siverek ilçesindeki öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerini unutmadı.

Şehit öğretmenin isminin verildiği Çiftçibaşı Mahallesi'ndeki okulda eğitimlerine devam eden Yılmaz'ın öğrencileri, Öğretmenler Günü'nü buruk kutladı.

Aradan geçen 4 yıla rağmen öğretmenlerini unutmayan öğrencileri, sınıfın tahtasına "24 Kasım Öğretmenler Gününüz kutlu olsun Necmettin öğretmenimiz" yazdı ve masadaki fotoğrafına karanfil bıraktı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Siverek Temsilciliği de 24 Kasım dolayısıyla Yılmaz'ın öğrencileriyle bir araya geldi. Okuldaki öğretmenlerin gününü kutlayan vakıf yöneticileri, Gençlik ve Spor Bakanlığınca Yılmaz'ın öğrencilerine gönderilen çeşitli hediyeleri verdi.

Şehit Necmettin Yılmaz Ortaokulu Müdür Yardımcısı Zeynep Kaya, AA muhabirine, okula yeni atanmasına rağmen öğrencilerden şehit öğretmenin ismini sıkça duyduğunu söyledi.

Öğrencilerin Yılmaz'ı unutmadığını anlatan Kaya, şöyle konuştu:

"Okula yeni atandım ama sık sık öğrencilerin şehit Necmettin öğretmenle anılarını duyuyoruz. Bu da bizim için gurur ve onur vesilesidir. Onun öğrencileri için iyi bir gelecek hazırlamak, onların iyi birer birey olmaları için uğraşmak ben de dahil bütün öğretmenlerimiz adına gurur vericidir. Şehit öğretmenimizle yaşadıklarını anlatıyorlar. Birlikte pasta kesmişler, onu anlatıyorlar. Çok hoşuma gitti çünkü öğretmenlerini böylesine güzel hatırlamaları ve anmaları bizim için de çok kıymetlidir."

"Keşke Necmettin öğretmenimiz de burada olsaydı"

Necmettin Yılmaz'ı çok özlediklerini dile getiren öğrencisi Mihrican Çaçan da şehit öğretmenin Öğretmenler Günü'nü sadece bir defa kutladıklarını belirterek şöyle devam etti:

"Keşke Necmettin öğretmenimiz de burada olsaydı, onunla birlikte öğretmenler gününü kutlasaydık. Diğer öğretmenlerimizin gününü kutlayacağız ama Necmettin öğretmenimiz olmadığı için çok üzgünüz. Bize okumayı ve yazmayı o öğretti, şu anki öğretmenlerimiz de bizlerle ilgileniyor. Hepsine teşekkür ediyoruz. Biz Necmettin öğretmenimizin yolundan gideceğiz. Onu çok özlüyorum."

Necmettin Yılmaz'ın 2. sınıftayken öğretmeni olduğunu aktaran Mustafa Çaçan ise "Şu anda 7. sınıftayım. Necmettin öğretmenimiz bizim için çok çabaladı, elinden gelen ne varsa yaptı. Gümüşhane'den Şanlıurfa'ya geldi. Bizim için çok büyük bir öğretmendi. Kesinlikle onun yolunda gideceğiz. Onu çok özlüyoruz." dedi.

TÜGVA Siverek Temsilcisi Ramazan Lale de amaçlarının şehit öğretmenleri öğrencilere, gençlere anlatmak olduğunu vurgulayarak, şehit öğretmenlerin geride bıraktığı öğrencilerine sahip çıkmaya çalıştıklarını ifade etti.

ŞANLIURFA - Şehit Necmettin Yılmaz'ın öğrencileri Öğretmenler Günü'nü buruk kutladı
ŞANLIURFA - Şehit Necmettin Yılmaz'ın öğrencileri Öğretmenler Günü'nü buruk kutladı
ŞANLIURFA - Şehit Necmettin Yılmaz'ın öğrencileri Öğretmenler Günü'nü buruk kutladı
ŞANLIURFA - Şehit Necmettin Yılmaz'ın öğrencileri Öğretmenler Günü'nü buruk kutladı
ŞANLIURFA - Şehit Necmettin Yılmaz'ın öğrencileri Öğretmenler Günü'nü buruk kutladı
ŞANLIURFA - Şehit Necmettin Yılmaz'ın öğrencileri Öğretmenler Günü'nü buruk kutladı
ŞANLIURFA - Şehit Necmettin Yılmaz'ın öğrencileri Öğretmenler Günü'nü buruk kutladı
ŞANLIURFA - Şehit Necmettin Yılmaz'ın öğrencileri Öğretmenler Günü'nü buruk kutladı
ŞANLIURFA - Şehit Necmettin Yılmaz'ın öğrencileri Öğretmenler Günü'nü buruk kutladı

Öğretmenler Günü, Necmettin Yılmaz, Gümüşhane, Şehit, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat ŞANLIURFA - Şehit Necmettin Yılmaz'ın öğrencileri Öğretmenler Günü'nü buruk kutladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Babasının ölüm haberini vermeye gittikleri adamın da cesedini buldular! Bedeninde boynuz darbeleri var 10:03 Babasının ölüm haberini vermeye gittikleri adamın da cesedini buldular! Bedeninde boynuz darbeleri var Vatan Partisi'nden dolar krizine ilişkin şaşırtıcı öneri: Dolar yasaklansın! 09:59 Vatan Partisi'nden dolar krizine ilişkin şaşırtıcı öneri: Dolar yasaklansın! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller 08:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller
Apartman bodrumunda tabancayla vurulan genç kız, hayatını kaybetti 08:20 Apartman bodrumunda tabancayla vurulan genç kız, hayatını kaybetti Uzun süredir meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, Oğlum dizisi ile ekranlara dönüyor 08:03 Uzun süredir meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, Oğlum dizisi ile ekranlara dönüyor Barış Pınarı bölgesinden acı haber! Binbaşı Mete Yıldırım şehit düştü 07:28 Barış Pınarı bölgesinden acı haber! Binbaşı Mete Yıldırım şehit düştü
Son Dakika! Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 Ek Gösterge haberi: Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum 21:12 Son Dakika! Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 Ek Gösterge haberi: Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü 17:06 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü

Son Dakika Haberleri
10:04 Doların yükselmesinin ardından iktidar cephesinin mesajları sürüyor! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Karanlık senaryolara izin vermeyeceğiz
10:01 Uluslararası bankalardan Merkez Bankası'na ilişkin yeni faiz tahmini yaptı: 2022'nin başında yüzde 20'lere çekebilir
09:59 Vatan Partisi'nden dolar krizine ilişkin şaşırtıcı öneri: Dolar yasaklansın!
09:46 Arazi sebebiyle kavga ettiği gelinini öldürdü
09:35 Aytun Çıray çileden çıktı: Kapat telefonu hadsiz
09:34 Destan dizisinin hatırlattığı İslam öncesi geleneklerimiz: Hala birçoğumuz uyguluyoruz!
09:20 Son dakika! İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu
09:13 Murat Gezici: 2023 seçimlerinin galibini 1980-1999 doğumlu Y kuşağı belirleyecek
09:10 Boji'nin talipleri var: Demet Akalın, İlker Ayrık, Matematik Köyü
09:07 Masumlar Apartmanı yeni bölüm ön izlemede Naci Safiye'yi öpüyor
Doların yükselmesinin ardından iktidar cephesinin mesajları sürüyor! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Karanlık senaryolara izin vermeyeceğiz Doların yükselmesinin ardından iktidar cephesinin mesajları sürüyor! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Karanlık senaryolara izin vermeyeceğiz         
10:04
Uluslararası bankalardan Merkez Bankası'na ilişkin yeni faiz tahmini yaptı: 2022'nin başında yüzde 20'lere çekebilir Uluslararası bankalardan Merkez Bankası'na ilişkin yeni faiz tahmini yaptı: 2022'nin başında yüzde 20'lere çekebilir         
10:01
Masumlar Apartmanı yeni bölüm ön izlemede Naci Safiye'yi öpüyor Masumlar Apartmanı yeni bölüm ön izlemede Naci Safiye'yi öpüyor         
09:08
Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı         
08:20
Bolu Belediyesi'nin tartışma yaratan kararı hakkında inceleme başlatıldı! Bolu Belediyesi'nin tartışma yaratan kararı hakkında inceleme başlatıldı!         
08:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevden aldığı Merkez Bankası yetkilisinden 'Naci Ağbal'lı döviz tepkisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevden aldığı Merkez Bankası yetkilisinden 'Naci Ağbal'lı döviz tepkisi         
07:58
100 milyar dolarlık yatırım planı olan BAE'den Türkiye açıklaması: Yeni bir dönem başlatıyoruz 100 milyar dolarlık yatırım planı olan BAE'den Türkiye açıklaması: Yeni bir dönem başlatıyoruz         
07:25
Son dakika: Merkez Bankasından piyasadaki hareketlilikle ilgili açıklama: Kurlar serbest piyasa dinamiklerine göre belirlenmektedir Son dakika: Merkez Bankasından piyasadaki hareketlilikle ilgili açıklama: Kurlar serbest piyasa dinamiklerine göre belirlenmektedir         
18:04
Yanlışlıkla kaplan dolu kafese giren yavru kedi dehşeti yaşadı Yanlışlıkla kaplan dolu kafese giren yavru kedi dehşeti yaşadı         
17:06
Davutoğlu: Tüm siyasi parti liderlerini ve aziz milletimizi gerçek ekonomik Kurtuluş Savaşı başlatmaya çağırıyorum Davutoğlu: Tüm siyasi parti liderlerini ve aziz milletimizi gerçek ekonomik Kurtuluş Savaşı başlatmaya çağırıyorum         
16:16
Cem Uzan'dan korkutan ekonomi açıklaması: Çok yakında giysi-gıda takası başlayabilir Cem Uzan'dan korkutan ekonomi açıklaması: Çok yakında giysi-gıda takası başlayabilir         
16:08
Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız         
15:36
Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş         
14:42
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Cumartesi Anneleri haklı ama Diyarbakır Anneleri de haklı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Cumartesi Anneleri haklı ama Diyarbakır Anneleri de haklı         
14:39
Seren Serengil'den Aynur Aydın'a olay sözler: Kılıfını hazırladın Seren Serengil'den Aynur Aydın'a olay sözler: Kılıfını hazırladın         
14:35
Çektirdikleri hatıra fotoğrafına bakan arkadaşlar, esrarengiz cisim karşısında şaşkınlık yaşadı Çektirdikleri hatıra fotoğrafına bakan arkadaşlar, esrarengiz cisim karşısında şaşkınlık yaşadı         
14:33
Tartıştığı kadını sokak ortasında pervasızca bıçakladı Tartıştığı kadını sokak ortasında pervasızca bıçakladı         
14:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2021 10:09:34. #1.13#
SON DAKİKA: ŞANLIURFA - Şehit Necmettin Yılmaz'ın öğrencileri Öğretmenler Günü'nü buruk kutladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement