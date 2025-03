18 Mart Töreni İçin Hazırlıklar Devam Ediyor

Şehitler Abidesi'nde 18 Mart tören hazırlıkları devam ediyor

ÇANAKKALE - Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı, Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde 18 Mart töreni için çalışmalar devam ediyor.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca, Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı, Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü nedeniyle Şehitler Abidesi'nde tören hazırlıkları sürüyor.

Hazırlıklar kapsamında, Kuzey cephedeki Albayraksırtı Şehitliği, Süngübayırı Şehitliği, Çataldere Şehitliği, 57. Alay, Conkbayırı, Kılıçbayırı Şehitliği, Kılıçdere Şehitliği ve Kireçtepe'deki şehitlikler ile Güney cephedeki Kilitbahir Kalesi, Mecidiye Tabyası, Şahindere Şehitliği, Çanakkale Şehitler Abidesi, Seddülbahir Kalesi, diğer şehitliklerin bitkisel ve yapısal bakım onarım çalışmaları gerçekleştirildi. Çevre Düzenleme Projesi tamamlanan alanda ağaç grubu bitkilerin dikimi yapıldı. Rengini şehitlerimizden alan, kırmızı beyaz rengi ile Türk bayrağını temsilen 20 bin adet şakayık çiçeği dikildi.

Hisarlık Tepe'de yer alan yaklaşık 42 metre yüksekliğindeki Şehitler Abidesi'nin çevresine, Türk Bahçesi ve temsili şehitliklere Türk bayrağını simgeleyen kırmızı ve beyaz 20 bin şakayık fide ile 40 bin lale soğanı dikildi. Alandaki çimlerin tamamı mevsime göre gübrelendi, biçildi ve kalan bitkilere de form verildi. Temsili şehitliklerin içinde bulunan beyaz çakıl taşlarının eksik kısımları tamamlanıp alan basınçlı suyla yıkanarak temizlendi. Alanda bulunan rölyefin de yıllık bakımı yapılarak törene hazır hale getirildi. Yürüme yollarında kirlenen alan ve taş zemin makine yardımıyla silindi, helikopter pistleri boyandı. Yol güzergahları, dinlenme noktaları ve helikopter pistleri etrafındaki yabancı otlar biçilerek ilaçlama işlemleri yapıldı.

Şehitler Abidesi'nde 18 Mart töreni için hazırlıkların devam ettiğini belirten Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Çanakkale Deniz Zaferi'mizin 110'uncu yıl dönümünü idrak ediyoruz. Bir kez daha o büyük kahramanları, Çanakkale'yi Geçilmez yapanları, rahmetle ve saygıyla anacağız. Yine her yıl olduğu gibi bu yılda 110'uncu yılda da devlet, millet el ele, devlet erkanımız, halkımız, şehit yakınlarımız, gazilerimiz, gencimiz, yaşlımızla tüm milletçe o büyük kahramanları hatırlayacağız. Bir kez daha onları saygıyla, rahmetle anacağız. Onları hayırla yad edeceğiz. Çünkü Çanakkale Türk tarihi için çok önemli bir dönüm noktası. Hatta ve hatta dünya tarihi için çok önemli bir dönüm noktası. Çanakkale'de Türk milleti birlik ve beraberlik içerisinde çok büyük bir iş görmüş ve Çanakkale'yi Geçilmez yapmıştır. Çanakkale'yi Geçilmez yapan Mehmetçik her zaman bizim için hep vazgeçilmezdir. Hep hatırlanmaya layıktır ve onları genç kuşaklara da aktarma gibi sorumluluğun altındayız. Tarihi Alan Başkanlığı olarak yine çok özverili, çok özenli bir çalışma içerisindeyiz. Tören hazırlıklarımız devam ediyor. Çanakkale Şehitler Abidemizde her yıl olduğu gibi buluşup, orada hem İstiklal Marşımızı daha candan söyleyeceğiz. Hem dualarımızı edeceğiz, hem saygı duruşunda bulunacağız. Hem de o büyük kahramanları da hatırlamış olacağız. Çanakkale bu milletin ortak değeri, ortak paydası, Çanakkale hepimizin ortak paydası ve Çanakkale'de herkesin mutlaka bir parçası vardır. Çanakkale'de her aileden mutlaka birileri ya şehit ya gazi olmuştur. Bizim için bu kadar önemli olan bu törenleri çok özel bir çalışmayla inşallah bu sene de yapmış olacağız. Tabii buradan da çağrı yapıyoruz. Çanakkale'de herkesi misafir etmek istediğimizi, Çanakkale Ruhu'nu hissetmeye, Çanakkale'deki manevi atmosferi yaşamaya herkesi davet ediyoruz. 110. yıl çok önemli bir yıl, 110. yılda o büyük kahramanları her zaman hayırla yad edeceğiz" dedi.