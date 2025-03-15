18 Mart Töreni İçin Hazırlıklar Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

18 Mart Töreni İçin Hazırlıklar Devam Ediyor

Şehitler Abidesi'nde 18 Mart tören hazırlıkları devam ediyor Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı, Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde 18 Mart töreni için çalışmalar devam ediyor.

15.03.2025 19:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şehitler Abidesi'nde 18 Mart tören hazırlıkları devam ediyor

ÇANAKKALE - Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı, Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde 18 Mart töreni için çalışmalar devam ediyor.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca, Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı, Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü nedeniyle Şehitler Abidesi'nde tören hazırlıkları sürüyor.

Hazırlıklar kapsamında, Kuzey cephedeki Albayraksırtı Şehitliği, Süngübayırı Şehitliği, Çataldere Şehitliği, 57. Alay, Conkbayırı, Kılıçbayırı Şehitliği, Kılıçdere Şehitliği ve Kireçtepe'deki şehitlikler ile Güney cephedeki Kilitbahir Kalesi, Mecidiye Tabyası, Şahindere Şehitliği, Çanakkale Şehitler Abidesi, Seddülbahir Kalesi, diğer şehitliklerin bitkisel ve yapısal bakım onarım çalışmaları gerçekleştirildi. Çevre Düzenleme Projesi tamamlanan alanda ağaç grubu bitkilerin dikimi yapıldı. Rengini şehitlerimizden alan, kırmızı beyaz rengi ile Türk bayrağını temsilen 20 bin adet şakayık çiçeği dikildi.

Hisarlık Tepe'de yer alan yaklaşık 42 metre yüksekliğindeki Şehitler Abidesi'nin çevresine, Türk Bahçesi ve temsili şehitliklere Türk bayrağını simgeleyen kırmızı ve beyaz 20 bin şakayık fide ile 40 bin lale soğanı dikildi. Alandaki çimlerin tamamı mevsime göre gübrelendi, biçildi ve kalan bitkilere de form verildi. Temsili şehitliklerin içinde bulunan beyaz çakıl taşlarının eksik kısımları tamamlanıp alan basınçlı suyla yıkanarak temizlendi. Alanda bulunan rölyefin de yıllık bakımı yapılarak törene hazır hale getirildi. Yürüme yollarında kirlenen alan ve taş zemin makine yardımıyla silindi, helikopter pistleri boyandı. Yol güzergahları, dinlenme noktaları ve helikopter pistleri etrafındaki yabancı otlar biçilerek ilaçlama işlemleri yapıldı.

Şehitler Abidesi'nde 18 Mart töreni için hazırlıkların devam ettiğini belirten Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Çanakkale Deniz Zaferi'mizin 110'uncu yıl dönümünü idrak ediyoruz. Bir kez daha o büyük kahramanları, Çanakkale'yi Geçilmez yapanları, rahmetle ve saygıyla anacağız. Yine her yıl olduğu gibi bu yılda 110'uncu yılda da devlet, millet el ele, devlet erkanımız, halkımız, şehit yakınlarımız, gazilerimiz, gencimiz, yaşlımızla tüm milletçe o büyük kahramanları hatırlayacağız. Bir kez daha onları saygıyla, rahmetle anacağız. Onları hayırla yad edeceğiz. Çünkü Çanakkale Türk tarihi için çok önemli bir dönüm noktası. Hatta ve hatta dünya tarihi için çok önemli bir dönüm noktası. Çanakkale'de Türk milleti birlik ve beraberlik içerisinde çok büyük bir iş görmüş ve Çanakkale'yi Geçilmez yapmıştır. Çanakkale'yi Geçilmez yapan Mehmetçik her zaman bizim için hep vazgeçilmezdir. Hep hatırlanmaya layıktır ve onları genç kuşaklara da aktarma gibi sorumluluğun altındayız. Tarihi Alan Başkanlığı olarak yine çok özverili, çok özenli bir çalışma içerisindeyiz. Tören hazırlıklarımız devam ediyor. Çanakkale Şehitler Abidemizde her yıl olduğu gibi buluşup, orada hem İstiklal Marşımızı daha candan söyleyeceğiz. Hem dualarımızı edeceğiz, hem saygı duruşunda bulunacağız. Hem de o büyük kahramanları da hatırlamış olacağız. Çanakkale bu milletin ortak değeri, ortak paydası, Çanakkale hepimizin ortak paydası ve Çanakkale'de herkesin mutlaka bir parçası vardır. Çanakkale'de her aileden mutlaka birileri ya şehit ya gazi olmuştur. Bizim için bu kadar önemli olan bu törenleri çok özel bir çalışmayla inşallah bu sene de yapmış olacağız. Tabii buradan da çağrı yapıyoruz. Çanakkale'de herkesi misafir etmek istediğimizi, Çanakkale Ruhu'nu hissetmeye, Çanakkale'deki manevi atmosferi yaşamaya herkesi davet ediyoruz. 110. yıl çok önemli bir yıl, 110. yılda o büyük kahramanları her zaman hayırla yad edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

Gelibolu Yarımadası, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Çanakkale, Gelibolu, 18 Mart, Tören, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 18 Mart Töreni İçin Hazırlıklar Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bütün goller 8 dakikada atıldı Kasımpaşa, Alanyaspor’u 2-1 mağlup etti Bütün goller 8 dakikada atıldı! Kasımpaşa, Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti
Şinasi Yurtsever’in cenazesine katılamayan İlker Aksum: Dostum beni affet Şinasi Yurtsever'in cenazesine katılamayan İlker Aksum: Dostum beni affet
Mert Hakan ağlamış Mourinho’nun Rangers maçı sonrası soyunma odası konuşması ortaya çıktı Mert Hakan ağlamış! Mourinho'nun Rangers maçı sonrası soyunma odası konuşması ortaya çıktı
Tunceli’de iç çamaşırından kopya düzeneği çıkan kişi gözaltına alındı Tunceli'de iç çamaşırından kopya düzeneği çıkan kişi gözaltına alındı
Doğa Koleji’nde 102 öğrenci yedikleri yemekten zehirlendi Doğa Koleji'nde 102 öğrenci yedikleri yemekten zehirlendi
İstanbul’da pazar gününe dikkat 110 yılın sıcaklık rekoru kırılacak İstanbul'da pazar gününe dikkat! 110 yılın sıcaklık rekoru kırılacak
EuroLeague’deki Yunan derbisi sonrası olay çıktı Başrolde Ergin Ataman var EuroLeague'deki Yunan derbisi sonrası olay çıktı! Başrolde Ergin Ataman var
Kaçırdığı penaltı sonunu getirdi Canlı yayında Tadic’in yeni takımını duyurdular Kaçırdığı penaltı sonunu getirdi! Canlı yayında Tadic'in yeni takımını duyurdular
Muayeneden geçemeyen sürücü aracını ateşe verdi Muayeneden geçemeyen sürücü aracını ateşe verdi
Trump’ın ağzına mikrofon çarptı Önce durdu sonra muhabire ters ters baktı Trump'ın ağzına mikrofon çarptı! Önce durdu sonra muhabire ters ters baktı
Milyonlarca kişinin bilgisi çalındı mı çalınmadı mı Turknet’ten manidar açıklama Milyonlarca kişinin bilgisi çalındı mı çalınmadı mı? Turknet'ten manidar açıklama
İşte Flash TV’ye yönelik sahte bahis operasyonunun bilinmeyen detayı İşte Flash TV'ye yönelik sahte bahis operasyonunun bilinmeyen detayı
Kanada, F-35 savaş uçağı programından çekilmeye hazırlanıyor Kanada, F-35 savaş uçağı programından çekilmeye hazırlanıyor
Bu sezon bir ilki başardılar Gaziantep FK, Kayserispor’u 1-0 yendi Bu sezon bir ilki başardılar! Gaziantep FK, Kayserispor'u 1-0 yendi
Ermenistan’dan Azerbaycan’a 58,8 milyar dolarlık zarar Ermenistan'dan Azerbaycan'a 58,8 milyar dolarlık zarar

18:08 Şinasi Yurtsever’in cenazesine katılamayan İlker Aksum: Dostum beni affet Şinasi Yurtsever'in cenazesine katılamayan İlker Aksum: Dostum beni affet
17:22 İstanbul’da pazar gününe dikkat 110 yılın sıcaklık rekoru kırılacak İstanbul'da pazar gününe dikkat! 110 yılın sıcaklık rekoru kırılacak
16:15 Muayeneden geçemeyen sürücü aracını ateşe verdi Muayeneden geçemeyen sürücü aracını ateşe verdi
15:47 Kanada, F-35 savaş uçağı programından çekilmeye hazırlanıyor Kanada, F-35 savaş uçağı programından çekilmeye hazırlanıyor
01:25 Aksaray’da tartışma kanlı bitti: 16 yaşındaki genç tüfekle vuruldu Aksaray'da tartışma kanlı bitti: 16 yaşındaki genç tüfekle vuruldu
00:38 Erdoğan’ın İmzasıyla Yeni Atama Kararları Resmi Gazete’de Yayımlandı Erdoğan'ın İmzasıyla Yeni Atama Kararları Resmi Gazete'de Yayımlandı
00:36 İlkokulda kız çocuklarını taciz eden sınıf öğretmeni tutuklandı İlkokulda kız çocuklarını taciz eden sınıf öğretmeni tutuklandı
00:23 15 kişinin öldüğü kazayı unutmadılar Sırbistan’da üniversite öğrencileri bir kez daha sokaklarda 15 kişinin öldüğü kazayı unutmadılar! Sırbistan'da üniversite öğrencileri bir kez daha sokaklarda
23:43 Bursa’da yolda yürürken bıçaklandı Şüpheli olay yerinden kaçtı Bursa'da yolda yürürken bıçaklandı! Şüpheli olay yerinden kaçtı
23:24 Okan Buruk’tan farklı galibiyet sonrası Fenerbahçe’ye gönderme Okan Buruk'tan farklı galibiyet sonrası Fenerbahçe'ye gönderme
23:10 New York’ta Trump ve Musk Karşıtı Protestolar Devam Ediyor New York'ta Trump ve Musk Karşıtı Protestolar Devam Ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2025 20:30:34. #7.12#
SON DAKİKA: 18 Mart Töreni İçin Hazırlıklar Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.