Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı: "Biz geçmişimize her zaman sahip çıkıyoruz" - Son Dakika
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Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı: "Biz geçmişimize her zaman sahip çıkıyoruz"

25.08.2022 09:20

Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı: "Biz geçmişimize her zaman sahip çıkıyoruz" Konya'nın Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Anadolu'nun bir Türk yurdu olduğunu söyleyerek, "Biz bin yıldır bu topraklardayız ve bu topraklarda olmaya devam edeceğiz" dedi.

Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı: "Biz geçmişimize her zaman sahip çıkıyoruz"

BİTLİS - Konya'nın Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Anadolu'nun bir Türk yurdu olduğunu söyleyerek, "Biz bin yıldır bu topraklardayız ve bu topraklarda olmaya devam edeceğiz" dedi.

Malazgirt Zaferi'nin 951'inci yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta gerçekleştirilen kutlama etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. 1071 Sultan Alparslan'ın otağının kurulduğu Ahlat'taki Çarho bölgesinde devam eden kutlamalar; halk oyunları, mehter takımı gösterileri, güreş müsabakaları ve okçuluk gibi etkinliklerle devam ederken, belediyeler de kurulan çadırlarda tanıtımlarını sürdürüyor. Ahlat Belediyesiyle 'kardeş belediye' olan Konya'nın Selçuk Belediyesi de kurduğu stantta tanıtımını gerçekleştiriyor. Vatandaşlardan yoğun ilgi gören stantta ziyaretçileri ağırlayan Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesi olarak 1071 Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümünde Ahlat'ta olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, "Ahlat bizim kardeş belediyemiz. Tabii Anadolu'nun kapılarının Türklere açıldığı yer. 1071'de Malazgirt Zaferi'yle birlikte Türklere Anadolu kapıları açıldı. 200 yıl da Konya'mız başkentlik yaptı. Anadolu Selçuklu Devleti'ne başkentlik yaptı. Biz de Konya'nın en büyük merkez ilçesi, Selçuklu ilçesi olarak Ahlat'la ilişkilerimiz çerçevesinde organizasyonlarımızı birlikte gerçekleştiriyoruz. Ahlat Belediyemizle birlikte bütün diğer çadırlarda olduğu gibi belediyelerimiz, kurumlarımız, derneklerimiz de yerini almış durumda. Selçuklu Belediyesi olarak tabii ismini aldığımız medeniyete yakışır şekilde, medeniyetimizin temsilciliğini de yapmanın gayreti ve çabası içerisindeyiz. Bu manada yaptığımız pek çok organizasyon var. Ürettiğimiz pek çok eser var. Bunları da burada inşallah bu vesileyle sergilemiş olacağız. Belediye meclis üyelerimizle, başkan yardımcılarımızla, ekip arkadaşlarımızla birlikte yaklaşık 20 kişilik bir grupla buradayız. AK Parti Selçuklu İlçe Başkanımız da bize eşlik ediyor. Yine Konya Büyükşehir Belediyemizin de hemen karşı tarafta bir çadırı var. Onlar da Konya'mızı burada temsil ediyorlar. Ahlat Belediyemizle, Konya Büyükşehir Belediyemizle birlikte inşallah burada Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünde hep birlikte olacağız. Yarın Cumhurbaşkanımız burada olacak. Burada inşallah hem hitap edecek hem çadırlarımızı gezecek. Biz de yerimizi aldık. Hazırlıklarımızı yaptık. Oba çadırımızda hem Selçuklu Belediyesi olarak ürettiğimiz eserleri burada hem gelen misafirlerimize, hem Cumhurbaşkanımıza takdim etmeyi planlıyoruz" dedi.

"Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümünün hayırlı olmasını temenni ediyorum" diyen Başkan Pekyatırmacı, "Anadolu bir Türk yurdudur. Biz bin yıldır buradayız. Bu topraklardayız ve bu topraklarda olmaya devam edeceğiz. Biz geçmişimize her zaman sahip çıkıyoruz. Ecdadımızın eserlerine her zaman sahip çıkıyoruz. Sahip çıkmaya devam edeceğiz. Ahlat bizim kardeş belediyemiz. Anadolu'ya Türklerin giriş kapısı burası. Konya'mızda Anadolu'da Türklerin yerleştiği ve 200 yıl başkentlik yapan kadim bir şehir. Biz de aynı şekilde medeniyetimize, geçmişimize, atalarımızın eserlerine sahip çıkmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu, Konya, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı: 'Biz geçmişimize her zaman sahip çıkıyoruz' - Son Dakika

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