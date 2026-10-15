Selçuklu ve tasavvuf mirası sergisi Erzurum'da Ankara dışında ilk kez açıldı - Son Dakika
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Selçuklu ve tasavvuf mirası sergisi Erzurum'da Ankara dışında ilk kez açıldı

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Selçuklu ve tasavvuf mirası sergisi Erzurum\'da Ankara dışında ilk kez açıldı
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Selçuklu medeniyeti ve tasavvuf kültürünün izlerini taşıyan tarihi eserler, Erzurum Müzesi'nde açılan sergide ziyaretçilere sunuldu. Vali Aydın Baruş, serginin Ankara dışında ilk defa Erzurum'a geldiğini belirterek vatandaşları ziyarete davet etti.

Selçuklu dönemi ile tasavvuf kültürünün izlerini taşıyan tarihi eserler, Erzurum Müzesi'nde açılan sergide ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Vali Aydın Baruş'un katılımıyla açılan "Selçuklu Medeniyeti ve Tasavvuf Mirası Sergisi"nde, Selçuklu medeniyetinin sanat anlayışını yansıtan eserlerin yanı sıra Mevlana Müzesi koleksiyonundan parçalar yer alıyor.

Sergiyi gezen Baruş, yetkililerden bilgi aldıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Anadolu'nun önemli tasavvuf insanları yetiştirdiğini ve bu isimlerin geride zengin bir manevi miras bıraktığını söyledi.

Baruş, vatandaşları sergiyi ziyaret etmeye davet ederek, "Buraya getirilen sergi, bu medeniyet ve tasavvuf mirasımızın önemli eserlerini içermektedir. 2025'te Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde ilki açılan bu serginin Ankara dışında ilk defa ilimize gelmesi bizlere büyük gurur ve onur vermektedir." dedi.

Erzurum'un Selçuklu şehri olduğunu hatırlatan Baruş, şöyle konuştu:

"Burada sergilenen eserlerde Selçukluların sanat zevkini ve inceliği çok bariz şekilde görebiliyorsunuz. Kullanılan eşyalarda bu ince işçiliğin izlerini müşahede edebiliyoruz. Mevlana Müzesi koleksiyonundan getirilen parçalarda, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin tasavvufi bakımından Anadolu'da oynadığı önemli rolü ifade eden parçalar da var. Bu sergi Selçuklu şehri olması nedeniyle Erzurum'a çok yakıştı."

Açılışa, İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cengiz Yıldız, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA
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