Selendi'de Cumhuriyet'in 103. yılı Gençlik Merkezi'nde kutlandı - Son Dakika
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Selendi'de Cumhuriyet'in 103. yılı Gençlik Merkezi'nde kutlandı

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Selendi\'de Cumhuriyet\'in 103. yılı Gençlik Merkezi\'nde kutlandı
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Selendi'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla Gençlik Merkezi'nde kutlama programı düzenlendi. Programda öğrenciler şiirler okuyup gösteriler sergiledi, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Manisa'nın Selendi ilçesinde Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende öğrenciler şiirler okuyup gösteriler sergiledi. Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen kutlama programında Cumhuriyet coşkusu ve milli birlik vurgusu ön plana çıktı.

Selendi'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Gençlik Merkezi'nde kutlama programı düzenlendi. Programa Selendi Kaymakamı Mücahit Enes Yıldız, Belediye Başkanı Murat Daban, Cumhuriyet Savcısı Ersel Bozkurt ve protokol üyeleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Öğrenciler tarafından Cumhuriyet Bayramı'na özel şiirler okunurken, hazırlanan gösteriler izleyicilerden ilgi gördü.

Cumhuriyet'in öneminin ve milli değerlerin vurgulandığı programda, öğrencilerin performansları kutlamalara renk kattı. Program kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri, protokol üyeleri tarafından verildi.

Ödül töreninin ardından program sona ererken, Selendi'de Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü coşku ve gurur içerisinde kutlandı.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet BayramıKültür SanatGençlikGüncelSon Dakika

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