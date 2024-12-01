Selimiye Camisi\'nde Restorasyon Çalışmaları Tamamlanıyor

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Mimar Sinan'ın "ustalık eseri" Selimiye Camisi'nin gelecek yıllara güvenle taşınması amacıyla başlatılan restorasyonda dış cephe çalışmaları tamamlanırken, ekipler kalem işi süsleme çalışmalarına ve bahçe düzenlemesine yoğunlaştı.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce 2021 yılının kasım ayında restorasyona alınan camide çalışmalar titizlikle devam ediyor.

Caminin restorasyonuna yönelik kurulan Bilim Kurulu nezaretinde 3 yıldır gerçekleştirilen çalışmalar sırasında cami ibadete ve ziyarete açık tutuluyor.

Etaplar halinde restore edilen yapı, aslına uygun şekilde detaylı biçimde gerçekleştirilen çalışmalarla geleceğe güvenle taşınıyor.

Restorasyon ekipleri caminin 4 minaresinde kapsamlı çalışma yaptı. En çok onarıma ihtiyaç duyan bölümlerin başında gelen minarelerde taş onarımı ve temizlik gerçekleştirildi.

Minare külahının altında yer alan orijinal tek turkuaz çini çoğaltıldı ve 64 çini yerlerine takıldı.

Çalışmalar kapsamında caminin ana kubbesi ve avlu kubbeleri restore edildi. Güçlendirme ve enjeksiyon çalışmalarının ardından kubbelerin kurşun kaplamaları tamamlandı.

Kündekari yapım tekniği ve büyüklüğüyle dikkati çeken 2 cümle kapısı (ana kapı) ve 3 avlu kapısının da bakımı yapılırken, caminin cam ve ahşap pencere doğramaları tamamen yenilendi.

Aslına uygun şekilde gerçekleştirilen çalışmalarda çimentolu uygulamalar da yapıdan uzaklaştırıldı.

Caminin içinde ve avlu kubbelerinde kalem işi ve alçı süsleme onarımları sürüyor. Aynı zamanda çini temizliği ve onarım çalışmaları da devam ediyor. Bununla beraber cami bahçesinde çevre düzenleme çalışmaları sürüyor.

Restorasyon çalışmalarının gelecek yıl mart ayında bitirilmesi öngörülüyor.

"Çalışmaların önemli bölümü tamamlandı"

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, AA muhabirine restorasyon çalışmalarının önemli bir bölümünün tamamlandığını söyledi.

Çalışmaların tamamlanması için ekiplerin yoğun mesai harcadığını belirten Saraç, Selimiye'nin ihtişamına yakışır bir restorasyon yapıldığını ifade etti.

Dış cephe çalışmalarının ardından işlerin bahçe düzenlemesi ve ince işçiliklerde yoğunlaştığını anlatan Saraç, şunları kaydetti:

"Restorasyon çalışmalarımız büyük bir titizlikle devam ediyor. Camimizin dış cephe çalışmalarını tamamladık. Minarelerdeki restorasyon çalışmaları bitirildi. Bu anlamda restorasyon çalışmalarının önemli bölümü bitirildi. Şu an camimizde kalem işi süsleme çalışmaları devam ediyor. Eş zamanlı olarak cami bahçesinde düzenleme çalışmalarımız başladı. Çalışmaların en iyi ve hızlı şekilde bitirilmesi için ekipler yoğun mesai gerçekleştiriyor."