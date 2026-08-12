Sema Kaygusuz Mersin Edebiyat Ödülü'nü Aldı

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) öncülüğünde 19. kez verilecek Mersin Kenti Edebiyat Ödülü'ne yazar Sema Kaygusuz layık görüldü.

MTSO'dan yapılan açıklamada, ödülün bu yılki sahibinin belirlenmesi için değerlendirme kurulunun toplandığı belirtildi.

Açıklamada, kurul tarafından ödülün Kaygusuz'a verilmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.

Hikaye, roman ve deneme türlerindeki eserleriyle tanınan yazar Kaygusuz'a ödülü 6 Kasım Cuma günü düzenlenecek törende verilecek.