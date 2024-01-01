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'Senden Önce' Dizisinin Tanıtımı Yayınlandı - Son Dakika
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'Senden Önce' Dizisinin Tanıtımı Yayınlandı

D Media'nın yapımcılığını üstlendiği 'Senden Önce' dizisinin tanıtımı yılbaşı gecesi ekrana geldi. Başrollerinde Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya'nın yer aldığı dizi, entrika ve ihanet dolu bir hikayeyi konu alıyor.

\'Senden Önce\' Dizisinin Tanıtımı Yayınlandı
01.01.2024 - 16:46,  Güncelleme: 16:49
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Hazırlıkları uzun süredir devam eden ve yapımcılığını D Media'nın üstlendiği, 'Senden Önce'nin ilk tanıtımı yılbaşı gecesi ekrana geldi. Gerilim, heyecan ve tutkunun hissedildiği tanıtım filmi merak uyandırdı.

Başrollerinde Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya'yı buluşturan dizinin tanıtımı, entrika ve ihanetin gölgesinde şekillenen heyecan dolu bir hikayenin ekrana geleceğinin sinyalini verdi. Alp Navruz'un etkileyici performansı, Sinem Ünsal'ın güçlü oyunculuğu ve Nilperi Şahinkaya'nın çarpıcı rolüyle şimdiden konuşulmaya başlanan Senden Önce, hikayesi ile olduğu kadar çekim mekanları ile de dikkatleri üzerine çekecek.

Fragmana göre; birbirine meydan okuyan, savaşmaya hazır iki kadın karakterin, öfkesine ve güç gösterisine tanık olunacak. Tanıtım, Alp Navruz'un oynadığı Hakan karakteri ile birbirine boyun eğmeyen iki kadın arasındaki bağlantının ne olduğu sorusunu gündeme getirdi.

Senaryosunu Başak Anigün'ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Feride Kaytan'ın üstlendiği ihanet, aşk ve sadakatin sorgulandığı Senden Önce, yakında Kanal D'de ekrana gelecek.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: 'Senden Önce' Dizisinin Tanıtımı Yayınlandı - Son Dakika
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