Serbay Doru: Cam Sanatında Doğanın Figürleri - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Serbay Doru: Cam Sanatında Doğanın Figürleri

Serbay Doru: Cam Sanatında Doğanın Figürleri

Cam ustası Serbay Doru, doğadan ilham alarak özgün figürler üretiyor ve Türkiye'ye gönderiyor.

02.11.2024 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çocuk yaşlarda başladığı cam sanatında 9 yıl önce kendisine atölye açan 36 yaşındaki cam ustası Serbay Doru, balık, bitki, böcek ve kelebek gibi cam figürleri süs eşyalarına dönüştürüyor.

Cam sanatına çocuk yaşlarda adım atan Doru, lisans eğitiminin ardından bir karma tasarım atölyesinde deneyim kazandı.

Denizli'de 2015'te kendi atölyesini açarak, cam sanatlarına ait alevde şekillendirme tekniğiyle yüzlerce özgün eser üreten Doru, doğadan ilham aldığı çalışmalarında genellikle balık, böcek, bitki ve kelebek gibi figürleri yaparak Türkiye'nin dört bir yanına satıyor.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Cam Bölümü mezunu olan Doru, Eskişehir'deki 9. Uluslararası Cam Festivali kapsamında Kurşunlu Külliyesi'nde, izleyicilere açık alev performansı sundu. Festival boyunca su altı dünyası canlılarına odaklı kompozisyon çalışması yapan Doru'nun performansı, katılımcıların beğenisini topladı.

Serbay Doru, AA muhabirine, dönemsel olarak değişen bir çalışma stili olduğunu, tasarladığı formlar ve renkler üzerine çalıştığını söyledi.

Cam sanatlarında yüzyıllardır kullanılan "flame working" (alev işçiliği) tekniğinden faydalandığını belirten Doru, şöyle devam etti:

"Çalışmalarımı sıcak cam tekniğinden ayıran nokta, fırın yerine doğrudan ateş kaynağıyla çalışmayı gerektirmesi. Kafamda oluşturduğum renkler ve formlar üzerine çalışmayı seviyorum. Bazen toprağın üzerindeki canlılara yönelik çalışırken bazen de kendimi suyun altında buluyorum. Konuk olduğum bu festivalde de su altı canlıları üzerine çalışarak bir kompozisyon oluşturuyorum. Biliyorsunuz ki cam kırılgan bir malzeme. Biz ne kadar usta olsak da bazen yapısından dolayı camı kontrol edemediğimiz anlar oluyor."

"Ailemin ve çevremin desteğiyle bugünlere geldim"

Doru, her figürünün parçasını detaylı ve özenle hazırladığını, parçaları fırına yerleştirirken camın çatlamaması için büyük dikkat gösterdiğini ve montaj sırasında cımbız, maşa gibi özel aletler kullandığını dile getirdi.

Figürlerinin, cam sanatı hakkında bilgisi olan ya da olmayan herkesin dikkatini çektiğini vurgulayan Doru, şunları kaydetti:

"Camı bilen kişinin ilgisi bize ya da çalışmalarımıza karşı daha derinlemesine oluyor. Malzemenin işlenişini ilk defa gören insanların yaklaşımıysa daha başka oluyor ama cam genel olarak herkesin gerçekten merak duyduğu bir malzeme. Hayatımızın her alanında yer alıyor. Gözlük camlarımız, telefon camlarımız, pencerelerimiz, her şeyimizde cam var. Özünde kum olan bir malzeme, kum da hayatımızın bir parçası. O yüzden genel olarak insanların tümü, camla bir etkileşim halinde."

Doru, cam sanatındaki ustalığının yıllar içinde yüzlerce figür üretmesiyle geliştiğini belirterek, "İlk çalışmalarım çok başarılı değildi. Sabırla, camla oynayarak, bazen elimi keserek, ailemin ve çevremin desteğiyle bugünlere geldim." dedi.

Serbay Doru, atölyesinde genellikle sipariş üzerine çalıştığını, perakende satış yaptığında bazı zorluklarla karşılaştığını ve sosyal medya üzerinden aldığı siparişlerle Türkiye'nin dört bir yanına figürlerini gönderdiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Etkinlik, Türkiye, Denizli, Kültür, Sanat, Yaşam, Çocuk, Doru, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Serbay Doru: Cam Sanatında Doğanın Figürleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:17 9 aylık bebeği istismar eden baba, cezaevinde canına kıydı 9 aylık bebeği istismar eden baba, cezaevinde canına kıydı
11:43 Ahmet Özer’e desteğe gitmeyen Burcu Köksal’dan zehir zemberek sözler Ahmet Özer'e desteğe gitmeyen Burcu Köksal'dan zehir zemberek sözler
11:36 DEM Partili Temelli’ye açıkça sorduk: Öcalan, Kandil’e söz geçirebilir mi DEM Partili Temelli'ye açıkça sorduk: Öcalan, Kandil'e söz geçirebilir mi?
10:18 Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz
10:16 Şirin Elmas’ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı Şirin Elmas'ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı
15:56 İşte Sergio Ramos’un yeni takımı İşte Sergio Ramos'un yeni takımı
15:46 Husumetlisini eğlence mekanında 7 kurşunla öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı Husumetlisini eğlence mekanında 7 kurşunla öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı
15:29 Beşiktaş, gelecek sezon için şimdiden transfer yaptı Beşiktaş, gelecek sezon için şimdiden transfer yaptı
15:28 Suudi Arabistan’da 4 bin yıllık antik kent keşfedildi Suudi Arabistan'da 4 bin yıllık antik kent keşfedildi
15:14 Kıskançlık krizine giren 17 yaşındaki genç, 15 yaşındaki kız arkadaşını 36 bıçak darbesiyle öldürdü Kıskançlık krizine giren 17 yaşındaki genç, 15 yaşındaki kız arkadaşını 36 bıçak darbesiyle öldürdü
15:12 Bu acının tarifi yok Baba, 7 aylık oğlunun tabutunu kucağında taşıdı Bu acının tarifi yok! Baba, 7 aylık oğlunun tabutunu kucağında taşıdı
15:06 Manchester United’ın yeni hocası belli oldu Manchester United'ın yeni hocası belli oldu
15:02 İspanya’daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 205’e yükseldi İspanya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 205'e yükseldi
15:02 Cem Uzan vergi yüzsüzleri listesinde Toplam borcu akıllara durgunluk verdi Cem Uzan vergi yüzsüzleri listesinde! Toplam borcu akıllara durgunluk verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2024 13:40:49. #1.12#
SON DAKİKA: Serbay Doru: Cam Sanatında Doğanın Figürleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.