Serdar Ortaç, canlı yayın açıp TikTok'a küfürler savurdu - Son Dakika

Serdar Ortaç, canlı yayın açıp TikTok'a küfürler savurdu

Serdar Ortaç, canlı yayın açıp TikTok\'a küfürler savurdu
Son Güncelleme: 03.09.2023 17:01

Konserlerinden kalan vaktinde sık sık sosyal medyada canlı yayınlar yapan Serdar Ortaç, kendisine kısıtlama getiren TikTok'a canlı yayında küfür etti. Aşırı derecede alkollü olduğu gözlemlenen şarkıcının hali ve tavırları tepki çekti.

Serdar Ortaç, kendisine kısıtlama getiren TikTok'a canlı yayında küfürler savurdu. Ünlü şarkıcı" Türkiye'de TikTok'u yasaklatmazsam o.ç... Sen koskoca Selçuklu'dan Osmanlı'ya 3500 yıllık Türk milletini dize getireceğini mi zannediyorsun?" tarzında ifadeler kullandı.

TİKTOK TARAFINDAN KISITLANDI

Uzun yıllardır MS hastalığı ile mücadele eden Serdar Ortaç, konserlerinden kalan vaktini sosyal medyada canlı yayın yaparak geçiriyor. Ev yaşantısını paylaşan şarkıcı, TikTok tarafından kısıtlandığını ileri sürdü.

KÜFÜRLER SAVURDU

Platformda canlı yayın açan Serdar Ortaç, kendisine kısıtlama getiren TikTok'a ağır küfüler etti. Ünlü şarkıcı "Türkiye'de TikTok'u yasaklatmazsam o.ç... Sen koskoca Selçuklu'dan Osmanlı'ya 3500 yıllık Türk milletini dize getireceğini mi zannediyorsun?" tarzında ifadeler kullandı. Aşırı derece alkollü olduğu gözlemlenen Ortaç'ın küfür ettiği anlar tepki çekti.

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Sondakika.com - Kültür Sanat

Serdar Ortaç, Magazin, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Serdar Ortaç, canlı yayın açıp TikTok'a küfürler savurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Serdar Ortaç, canlı yayın açıp TikTok'a küfürler savurdu - Son Dakika
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