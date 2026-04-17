Sergi: Doğa ve Bellek Teması - Son Dakika
Sergi: Doğa ve Bellek Teması

Sergi: Doğa ve Bellek Teması
17.04.2026 21:09
MTSO'da açılan sergi, doğa tahribatına dikkat çekiyor, sanatçılar yoğun ilgi gördü.

Sanatçılar Aliye Altunbilek ile Seda Şahbaz'ın, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Sanat Galerisinde açtığı 'İnsan Çağında Doğa, Bellek ve Nefes' adlı ortak sergi, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

Karışık teknikle hazırlanan yaklaşık 40 eserin yer aldığı serginin açılışına İçel Sanat Kulübü Başkanı Ali Gök, ressam Ahmet Yeşil ve çok sayıda sanatçı ile davetli katıldı. Pandemi sonrası değişen yaşam biçimleri ve doğa tahribatı, serginin ana temasını oluşturdu.

Galeri sorumlusu Seda Şahbaz, pandemi döneminde heykel ile resmi birleştirdiğini belirterek, eserlerinde ekolojik yıkıma dikkat çektiğini söyledi. Kolaj tekniğiyle hazırladığı çalışmalarında kuş tüyleri ve gazete parçaları kullanan Şahbaz, doğanın yok oluşuna sanatsal bir tepki verdiğini ifade etti.

Sanatçı Aliye Altunbilek ise doğa ve bellek kavramlarını eserlerine yansıtarak, sanatın kendisi için bir 'nefes aralığı' olduğunu vurguladı. Üretim sürecini bir özgürleşme alanı olarak tanımlayan Altunbilek, özellikle genç sanatçılara doğayla bağ kurmaları ve süreci deneyimlemeleri tavsiyesinde bulundu.

Sergi, insanın doğaya müdahalesine dikkat çekerek izleyicileri ekolojik farkındalığa davet ediyor. Sanatçılar, eserleriyle doğanın korunması gerektiğine vurgu yapıyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

Mersin Ticaret Ve Sanayi Odası, Kültür Sanat, Etkinlikler, Kültür, Çevre, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Sergi: Doğa ve Bellek Teması - Son Dakika

Yaylada bulunan çifte cesedin ardından altın çıktı Yaylada bulunan çifte cesedin ardından altın çıktı
Emlak Katılım, Papara’yı satın aldı Emlak Katılım, Papara'yı satın aldı
Tunceli Adliyesi önünde Gülistan Doku’nun ailesi ile şüpheli yakınları arasında arbede Tunceli Adliyesi önünde Gülistan Doku’nun ailesi ile şüpheli yakınları arasında arbede
7 ülkeye yeni büyükelçi atandı, 3 büyükelçi merkeze alındı 7 ülkeye yeni büyükelçi atandı, 3 büyükelçi merkeze alındı
Saldırganın nasıl etkisiz hale getirildiğini rehber öğretmeni anlattı Saldırganın nasıl etkisiz hale getirildiğini rehber öğretmeni anlattı
SGK’ye 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alınacak SGK'ye 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alınacak

21:04
Gülistan Doku soruşturmasında itirafçı olan Gökhan Ertok’un ifadesi ortaya çıktı: Vali beni kandırıp, kullandı
Gülistan Doku soruşturmasında itirafçı olan Gökhan Ertok'un ifadesi ortaya çıktı: Vali beni kandırıp, kullandı
20:39
Trump’tan Netanyahu’ya rest üstüne rest: Buna izin vermeyeceğim
Trump'tan Netanyahu'ya rest üstüne rest: Buna izin vermeyeceğim
20:36
3. Lig’de “çıkan son takım ve düşecek 5 ekip“ belli oluyor
3. Lig'de "çıkan son takım ve düşecek 5 ekip" belli oluyor
19:51
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir gözaltına alındı
19:12
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı
19:01
Canlı anlatım: Kadıköy’de büyük şok
Canlı anlatım: Kadıköy'de büyük şok
SON DAKİKA: Sergi: Doğa ve Bellek Teması - Son Dakika
