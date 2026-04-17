Sergi: Doğa ve Bellek Teması

Sanatçılar Aliye Altunbilek ile Seda Şahbaz'ın, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Sanat Galerisinde açtığı 'İnsan Çağında Doğa, Bellek ve Nefes' adlı ortak sergi, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

Karışık teknikle hazırlanan yaklaşık 40 eserin yer aldığı serginin açılışına İçel Sanat Kulübü Başkanı Ali Gök, ressam Ahmet Yeşil ve çok sayıda sanatçı ile davetli katıldı. Pandemi sonrası değişen yaşam biçimleri ve doğa tahribatı, serginin ana temasını oluşturdu.

Galeri sorumlusu Seda Şahbaz, pandemi döneminde heykel ile resmi birleştirdiğini belirterek, eserlerinde ekolojik yıkıma dikkat çektiğini söyledi. Kolaj tekniğiyle hazırladığı çalışmalarında kuş tüyleri ve gazete parçaları kullanan Şahbaz, doğanın yok oluşuna sanatsal bir tepki verdiğini ifade etti.

Sanatçı Aliye Altunbilek ise doğa ve bellek kavramlarını eserlerine yansıtarak, sanatın kendisi için bir 'nefes aralığı' olduğunu vurguladı. Üretim sürecini bir özgürleşme alanı olarak tanımlayan Altunbilek, özellikle genç sanatçılara doğayla bağ kurmaları ve süreci deneyimlemeleri tavsiyesinde bulundu.

Sergi, insanın doğaya müdahalesine dikkat çekerek izleyicileri ekolojik farkındalığa davet ediyor. Sanatçılar, eserleriyle doğanın korunması gerektiğine vurgu yapıyor. - MERSİN