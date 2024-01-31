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- Kurtuluş Mücadelesi'nin sembolü Şerife Bacı'nın silüeti ışıklarla doğduğu ilçedeki tepeye yansıtılacak

İstiklal Yolu Milli Parkı üzerine Millet Bahçesi yapılacak

KASTAMONU - Kurtuluş Savaşı sırasında kadınların yaptığı fedakarlık ve kahramanlıkların sembolü haline gelen Şehit Şerife Bacı'nın silüeti, memleketi Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde ışıklandırılan 700 rakımlı tepeye yansıtılacak.

Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen mühimmatların kağnılarla Ankara'ya taşınması sırasında 9 aylık yavrusuyla yollara koyulan ve Kastamonu Kışlası yakınlarında silahların üzerine yatmış şekilde donarak hayatını kaybeden Şerife Bacı'nın ismi memleketi Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde yaşatılıyor. Türk kadınının Kurtuluş Savaşı'nda verdiği mücadelenin sembol isimlerinden biri olan Şerife Bacı anısına dikilen 3 heykel, İnebolu ve Seydiler ilçeleri ile Kastamonu'da bulunuyor. Buna ek olarak Seydiler Belediyesi tarafından ilçeye hakim en yüksek tepesi olan 700 rakımdaki Çeller Tepesine ışıklandırma yapıldı. Işıklandırılan Çeller Tepesi'nin orta bölümüne kışla önünde donarak şehit olan Şerife Bacı'nın silüeti yansıtılarak gösterdiği kahramanlığı gelecek nesillere de aktarılacak. İlçedeki İstiklal Yolu Milli Parkı üzerinde de istiklal yolu ruhuna uygun Millet Bahçesi yapılacak. 30 dönüm alan içerisinde yapılacak millet bahçesi, hem ilçeyi ziyaret eden vatandaşlara hem de her yıl düzenlenen yürüyüşe katılanlara dönemin ruhunu yaşatmak için hizmet verecek.

Öte yandan, Seydiler ilçesindeki Şehitler Anıtı'nın bulunduğu bölümdeki yol üzerine Şehit Şerife Bacı ile İstiklal Yolu'nu anlatan resimler ve yazılar yansıtıldı. Yol üzerine yerleştirilen banklara yazılan yazılar ve resimler de ışıklandırıldı.

"Şehit Şerife Bacı'nın silüetini Çeller Tepesine yansıtacağız"

Kurtuluş Mücadelesinin kadın kahramanlarından Şehit Şerife Bacı'yı anlatmak için çalışmalar yaptıklarını belirten Seydiler Belediye Başkanı Mehmet Erdoğan, "Arkadaşlarla sohbet ettiğimiz sırada Seydiler'i tam cepheden gören bir tepemize ne yapabiliriz diye düşündük. Bu fikirlerle şimdi bu tepeyi ışıklandırıyoruz. Projemiz tam olarak bitmedi, çalışmalarımız devam ediyor. Bu tepenin ışıklandırılmasını düşündük, ışıklandırmanın da tam orta noktasına Şehit Şerife Bacı'nın silüetini yansıtacağız. Silüeti de ışıklandıracağız. Çevre yolundan geçenler ya da ilçede duranlar için tepede çok güzel bir aydınlatma olacak. Halkımız bu çalışmayı beğendi. Çeller Tepesini ışıklandırarak sessiz ve sakin görünen tepeyi neşeli bir hale getirdik. Gece saatlerinde dışarıya çıktığınızda görülebilecek. Sosyal açıdan güzel bir projeyi daha hayata geçiriyoruz. Halkımızdan da güzel dönüşler alıyoruz. İnşallah tamamlandığında da çok daha güzel olacak" dedi.

"Kurtuluş Mücadelesindeki kahramanlarımızı nesillerimize aktarmak durumundayız"

Kurtuluş Mücadelesi'ndeki kadın kahramanları gelecek nesillere aktarmak istediklerini kaydeden Erdoğan, "Kurtuluş Mücadelesi'nde Şehit Şerife Bacı, İnebolu'dan aldığı mühimmatı kağnı aracıyla Kastamonu'ya getirirken kar ve tipide donarak ölmüştür. Çocuğunu ise üzerine battaniye örterek yaşatmıştır. Kışlanın önünde donarak şehit olmasının sembolünü Allah izin verirse Çeller Tepesine yansıtacağız. Bizler, şu anki varlığımızı o dönemde şehit olan atalarımıza borçluyuz. Bugünleri o günkü kahramanlarımıza borçluyuz. Hepsinin mekanları cennet olsun. Bizler de devamlı Kurtuluş Mücadelesindeki kahramanlarımızı nesillerimize aktarmak durumundayız. Kastamonu, ülkemizin güvencesidir. Seydiler'de bunun bir parçasıdır. Seydiler'de görev yapmak ve buralı olmak benim için ayrıcalıklı. Bu da beni mutlu ediyor" diye konuştu.

"İstiklal Yolu'nun ruhuna uygun 30 dönüm alana Millet Bahçesi yapacağız"

İstiklal Yolu Milli Parkı üzerine 30 dönüm alana millet bahçesi yapacaklarını ifade eden Erdoğan, "İnebolu'dan Kastamonu'ya uzanan İstiklal Yolu, Milli park olarak ilan edildi. Her yıl İstiklal Yolu Milli Parkında yürüyüşler gerçekleştiriliyor. Bizler de bu güzergah üzerinde güzel bir alan oluşturmak istiyoruz. Bu yüzdenmMillet bahçesi yapacağız. Bunun projesini de hazırlayıp onaya sunduk. Mahallemiz mücavir alan içerisinde bulunuyor. İstiklal Yolu'nun ruhuna uygun 30 dönüm bir alana millet bahçesi yapacağız" şeklinde konuştu.

İlçenin kalkınması için de çalışmalar yaptıklarını kaydeden Erdoğan, Beyler Barajından getirecekleri su ile 40 yıllık içme suyu ihtiyacını karşılayacaklarını ifade etti. İlçede büyük bir et kombinesi yapmayı planladıklarını kaydeden Erdoğan, ıslah, peyzaj gibi birçok çalışmanın da devam ettiğini kaydetti.