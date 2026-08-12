Serkan Kaya Malatya'da Coşku Doldurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Serkan Kaya Malatya'da Coşku Doldurdu

Serkan Kaya Malatya\'da Coşku Doldurdu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya Kültür Yolu Festivali'nde Serkan Kaya, sevilen şarkılarını konserle müzikseverlere sundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Malatya Kültür Yolu Festivali, dördüncü gününde Serkan Kaya'yı ağırladı. 100.Yıl Kent Parkı'nda sahne alan sanatçı, sevilen eserlerini Malatyalı müzikseverlerle buluşturdu.

Serkan Kaya, konser boyunca "Mesele", "Sevemiyorum", "Kara Gözlüm" ve "Aşk Ne Demek" başta olmak üzere sevilen şarkılarını seslendirdi. Konser alanını dolduran müzikseverler, sanatçının eserlerine hep bir ağızdan eşlik etti.

Arabesk ve fantezi müziğin sevilen isimlerinden Serkan Kaya, hareketli parçalarının yanı sıra duygu yüklü eserlerine de repertuvarında yer verdi. Sahne performansı ve kendine özgü yorumuyla beğeni toplayan sanatçı, dinleyicilerle kurduğu samimi iletişimle alkış aldı.

100.Yıl Kent Parkı'nda gerçekleşen konserde farklı yaş gruplarından müzikseverler aynı sahnenin etrafında buluştu. Malatya Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen konserler, önümüzdeki günlerde de birbirinden değerli sanatçıların performanslarıyla devam edecek.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Serkan Kaya, Festival, Malatya, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Serkan Kaya Malatya'da Coşku Doldurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaşlı kadın evinin önünde dehşeti yaşadı: Yargıtay’dan köpek saldırısında emsal karar Yaşlı kadın evinin önünde dehşeti yaşadı: Yargıtay'dan köpek saldırısında emsal karar
Otizmli çocuğa şiddet uygulayan öğretmenden ’iyi niyetliyim’ savunması Otizmli çocuğa şiddet uygulayan öğretmenden 'iyi niyetliyim' savunması
Güney Afrika’da kaçak madencilik dev bir güvenlik krizine dönüştü: 14 madenci hayatını kaybetti Güney Afrika’da kaçak madencilik dev bir güvenlik krizine dönüştü: 14 madenci hayatını kaybetti
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Türkiye’ye geliyor Filistin Devlet Başkanı Abbas, Türkiye'ye geliyor
Şile Belediyesi’ne ’rüşvet’ davası: Belediye Başkanı Kabadayı için istenen ceza belli oldu Şile Belediyesi'ne 'rüşvet' davası: Belediye Başkanı Kabadayı için istenen ceza belli oldu
Sıcaklıklar arttı, istila başladı Sıcaklıklar arttı, istila başladı

12:16
ABD-İran ateşkes konusunda anlaştı Süre uzatıldı
ABD-İran ateşkes konusunda anlaştı! Süre uzatıldı
11:24
Mekke Anlaşması fikri nasıl ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Mekke Anlaşması fikri nasıl ortaya çıktı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
11:21
Kan donduran töre vahşeti 4 çocuk annesini öldürüp yaktılar
Kan donduran töre vahşeti! 4 çocuk annesini öldürüp yaktılar
11:06
Cansever’in büyük sırrı Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı
Cansever'in büyük sırrı! Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı
10:39
Özgür Özel sessizliğini bozdu: ’Çerçeve yasa’ya neden ’evet’ dediğini açıkladı
Özgür Özel sessizliğini bozdu: 'Çerçeve yasa'ya neden 'evet' dediğini açıkladı
09:35
Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti Motorinde ÖTV yükü azalıyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti! Motorinde ÖTV yükü azalıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2026 12:20:12. #7.12#
SON DAKİKA: Serkan Kaya Malatya'da Coşku Doldurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.