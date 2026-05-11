Ses sanatçısı Fadıl Aydın Malatyalılarla buluştu

11.05.2026 12:25  Güncelleme: 12:27
Malatya Büyükşehir Belediyesi, Anneler Günü etkinlikleri kapsamında Fadıl Aydın konseri düzenledi. Malatyalılar salonu hıncahınç doldururken, konsere gelen binlerce kişi ilahilere hep bir ağızdan eşlik etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Ramazan ayında Malatyalıların Fadıl Aydın konserine gösterdiği yoğun ilgi nedeniyle yeniden bir konser düzenleme sözü vermişti. Anneler Günü dolayısıyla verdiği sözü yerine getiren Başkan Er, ilahi ve ses sanatçısı Fadıl Aydın'ı bir kez daha Malatyalılarla buluşturdu. Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

"Bizim medeniyetimizde her gün anneler günüdür"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, konser öncesi yaptığı konuşmada, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlayarak, "Bizim kültürümüzde anne sevgisini ve annelerimize olan hürmeti yalnızca bir güne sığdırmak mümkün değildir. Bizim medeniyetimizde her gün anneler günüdür. Yılın 365 günü, günün 24 saati annelerimiz baş tacıdır" ifadelerini kullandı.

"Huzur ve güvenle yaşayacağı dirençli bir şehir inşa ediyoruz"

Malatya'da depremin yaralarının sarıldığını ve küllerinden yeniden ayağa kalktığını aktaran Başkan Er, "Malatya çok iyi bir yolda ilerliyor. Malatya artık ayağa kalktı. Biz bugün sadece depremin yaralarını sarmıyoruz; geleceğin Malatya'sını inşa ediyoruz. İnsanlarımızın huzurla, güvenle ve refah içerisinde yaşayacağı dirençli bir şehir inşa ediyoruz. Bizler için sadece yollar yapmak, binalar inşa etmek yeterli değildir. Asıl önemli olan; kültürümüzü, aile yapımızı ve toplumsal değerlerimizi sağlam temeller üzerine kurmaktır. Bu noktada kadınlarımız, annelerimiz ve çocuklarımız bizim en büyük önceliğimizdir" dedi.

"Şehitlerimizin kıymetli emanetlerine daima sahip çıkacağız"

Başkan Er, daha sonra eşi Sevgi Er ile birlikte günün anlam ve önemine binaen bütün anneler adına 1997 yılında Kuzey Irak'taki Çekiç Operasyonu sırasında Zap'ta düşen helikopterde şehit olan Şehit Pilot Üsteğmen Selim Keskinkılıç'ın annesi Fatma Keskinkılıç'a çiçek takdim etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'e daveti ve ilgisinden dolayı teşekkür eden ve duygu dolu anlar yaşayan Fatma Keskinkılıç, "Başkanımız, her zaman yanımızda ve arkamızda" diyerek, kendisine takdim edilen çiçeği bütün şehit anneleri adına aldığını söyledi. Şehit annelerinin kendilerine aziz şehitlerin emaneti olduğunu ifade eden Başkan Er, bu kıymetli emanete her zaman sahip çıkacaklarını kaydetti.

Malatyalılar konsere yoğun ilgi gösterdi

Malatyalıların büyük coşkusuyla sahneye çıkan ilahi ve ses sanatçısı Fadıl Aydın, ilahi dinletisiyle alkış aldı. Kendisini bir kez daha Malatyalılarla buluşturan Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'e teşekkür eden Aydın, konsere gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Malatyalıların yoğun ilgi gösterdiği konseri Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve eşi Sevgi Er de büyük bir beğeniyle dinledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, konserin sonunda ilahi ve ses sanatçısı Fadıl Aydın'a çiçek takdim etti. - MALATYA

Kaynak: İHA

