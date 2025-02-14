Sevgililer Günü\'nde İkinci Evlilik

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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 10 yıl önce boşanan Ayşenur Harmanlı ile Haldun Salman çifti Sevgililer Günü'nde tekrar evlendi.

Gelibolu'da, evlilik tarihlerinin unutulmaz olmasını isteyen ve evliliğe adım atanlar, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde nikah salonlarında yoğunluk oluşturdu.

Gelibolu Belediye Nikah Salonu'nda bugün kıyılan 4 nikahtan en ilgi çekeni, 10 yıl önce boşanan Ayşenur Harmanlı ile Haldun Salman'ın nikahı oldu. Nikah, oldukça kalabalık davetlilerin katılımıyla gerçekleşti.

Boşanmalarının ardından tekrar birliktelik kararı alan çift, davul ve zurna eşliğinde nikah kıydırdı.

Haldun Salman, eski eşiyle hayatlarını yeniden birleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

14 Şubat Sevgililer Günü'nde 10 yıl aradan sonra eşiyle ikinci kez nikah masasına oturan Ayşenur Harmanlı, ikinci nikahlarının daha anlamlı olmasını istedikleri için bu özel günü tercih ettiklerini ifade etti.