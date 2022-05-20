Şevval Sam, dans ve şarkılarıyla Samsunluları coşturdu - Son Dakika
Üye Girişi

Şevval Sam, dans ve şarkılarıyla Samsunluları coşturdu

20.05.2022 11:24

Şevval Sam, dans ve şarkılarıyla Samsunluları coşturduSAMSUN Ünlü şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam, Samsun'da verdiği konserde dans ve şarkılarıyla seyircileri coşturdu.

Şevval Sam, dans ve şarkılarıyla Samsunluları coşturdu

SAMSUN Ünlü şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam, Samsun'da verdiği konserde dans ve şarkılarıyla seyircileri coşturdu.

Atakum Belediyesi'nin organizasyonuyla Samsun'a gelen Şevval Sam, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Atakum Kent Meydanı'nda konser verdi. Konser alanını dolduran binlerce kişiye unutulmaz anlar yaşatan Şevval Sam, dans ve şarkılarıyla dinleyenleri coşturdu.

Konserde konuşan ve gençlere seslenen Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ise "Mustafa Kemal Atatürk ve onun arkadaşları, 'Ya ölüm ya bağımsızlık' diyerek adım attıkları 19 Mayıs 1919'da ve ondan sonraki Kurtuluş Savaşı, bağımsızlık mücadelesi, özgürlük mücadelesi, çağdaş modern Türkiye Cumhuriyeti ve onun ilkelerini siz gençlere emanet etti. O nedenle siz hem şanslı hem gururlu, onurlu ve bir bu kadar da sorumlusunuz. Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğini siz emanet etti" diye konuştu.

Şevval Sam, dans ve şarkılarıyla Samsunluları coşturdu
Şevval Sam, dans ve şarkılarıyla Samsunluları coşturdu
Şevval Sam, dans ve şarkılarıyla Samsunluları coşturdu
Şevval Sam, dans ve şarkılarıyla Samsunluları coşturdu

YORUMLAR
500
Döşemealtı'nda 19 Mayıs Coşkusu Döşemealtı'nda 19 Mayıs Coşkusu Kaş'ta 19 Mayıs fener alayı ve konser düzenlendi Kaş'ta 19 Mayıs fener alayı ve konser düzenlendi
Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Şevval Sam, Konser, Samsun, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Şevval Sam, dans ve şarkılarıyla Samsunluları coşturdu - Son Dakika


Son Dakika
17:24 Yağ aldırma operasyonu sırasında boynunda yanık izi kalmıştı! Alişan, doktoruyla tazminat davasında yüzleşti
17:12 Elon Musk'tan hakkında çıkan taciz iddialarına yanıt geldi: Benimle ilgili bilinmeyen tek bir şey söylesin
17:10 Maçı kaybeden öğrencisine yumruk atan antrenör disipline sevk edildi: Soruşturma bitene kadar tekvando ile ilgili bir görevde bulunamayacak
16:58 Kurtlar, dev bufaloyu pusuya düşürdü! Sonra olanlara kimse inanamadı
16:57 Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen: Ahmet Nur Çebi, kazanılan 3 kupaya rağmen tepki alıyorsa istifa etmesi gerekir
16:54 Hakkari Valiliği sosyal medyadan uyardı! Dolandırıcılara dikkat
16:53 Cem Yılmaz sosyal medya hesabından duyurdu: Erşan Kuneri'nin 2. sezonu geliyor
16:49 Maltepe Belediyesi'nden "rüşvet operasyonu" açıklaması: "Aktif görevde olan üst düzey isimler" ifadesiyle verilen bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır
16:24 Saplantılı hayranı yüzünden zor zamanlar geçiren Can Yaman, evini taşıdı
16:22 Kadıköy Belediyesi'ne düzenlenen "rüşvet" operasyonunda gözaltına alınan 124 kişi tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 17:35:36. #1.11#
SON DAKİKA: Şevval Sam, dans ve şarkılarıyla Samsunluları coşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement