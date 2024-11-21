Seyahat Yazarları Şanlıurfa'ya Hayran Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Seyahat Yazarları Şanlıurfa'ya Hayran Kaldı

Seyahat Yazarları Şanlıurfa\'ya Hayran Kaldı

ABD ve Kanada'dan seyahat yazarları, Şanlıurfa'nın tarihi alanlarını ziyaret etti ve etkilendiler.

21.11.2024 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD ve Kanada'dan gelen seyahat yazarları, insanlık tarihine ilişkin önemli bilgiler veren Göbeklitepe ve Karahantepe gibi birçok arkeolojik alanı barındıran Şanlıurfa'ya hayran kaldı.

Amerikan Seyahat Yazarları Derneğinin İstanbul'da gerçekleştirilen kongresinin ardından bir grup seyahat yazarı, Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle Şanlıurfa'ya geldi.

Kentteki tarihi ve turistlik alanları yerinde görüp bilgi alan seyahat yazarları, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe ve Karahantepe gibi Taş Tepeler Projesi kapsamında yapılan kazılarda çıkarılan eserleri, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde yakından inceleme imkanı buldu.

Şanlıurfa Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kentin tanıtımının yapılması amacıyla sürekli olarak seyahat acenteleri, sosyal medya fenomenleri ve gazetecilerin bölgeye getirildiğini söyledi.

Seyahat yazarlarının Şanlıurfa'nın tarihi alanlarını gezerek bu alanlardan çıkarılan eserleri müzede daha yakından inceleme ve ilgili kişilerden bilgi alma fırsatı bulduklarını aktaran Aslan, "ABD'den gelen seyahat yazarları kendi ülkelerindeki medya kuruluşlarında bölgeyi, özellikle Taş Tepeleri, Göbeklitepe'yi dünya neolitiğiyle alakalı olarak Şanlıurfa'da yapılan kazıları yazmaları amacıyla getirilmiş gruplardır." dedi.

Aslan, arkeolojiye ilgi duyan seyahat yazarlarının Şanlıurfa'ya gelmek için sabırsızlandıklarını gözlemlediklerini belirterek, "Umuyoruz ki bu tarz seyahat yazarlarının Taş Tepeleri, Göbeklitepe'yi, Karahantepe'yi anlatmasıyla turist sayılarımızda artış olacaktır." ifadesini kullandı.

Amerikan Seyahat Yazarları Derneği Başkanı Chez Chesak, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na kendilerine sağlamış olduğu imkanlardan dolayı teşekkür ederek, Şanlıurfa'da bulunmuş olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi.

Üyelerinin Türkiye'nin farklı kentlerine ziyaretler yaptıklarını söyleyen Chesak, "Şanlıurfa'da ve Göbeklitepe'de bulunmaktan ve bölgeyi ziyaret etmekten çok mutluyum. Burada gördüklerim beni çok etkiledi. Bizim için en önemli şeylerden biri de kültür ve arkeolojiyle ilgilenen Amerikalı ve Kanadalı insanların buraları ziyaret edebilmeleri. Bunun için sosyal medya üzerinden, podcast yayınlarıyla tanıtım yapacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Seyahat yazarı Charles Cecil de neolitik döneme ilişkin Şanlıurfa'daki kazılarda bulunan eserlerin kendisini çok etkilediğini ifade etti.

Şanlıurfa'ya gelmeden önce buradaki neolitik dönemlere ilişkin makaleler okuduğunu anlatan Cecil, "Şanlıurfa ve Göbeklitepe ile ilgili bilgilerim makalelerden oluşuyordu. Bunları okudum ve bunları güncellemek için Şanlıurfa'ya geldim. Buraya gelmek ve bu bilgileri burada görmüş olmaktan da çok mutluyum. Burada görmüş olduğum şeyler ve yeni buluntular beni çok heyecanlandırdı. Amerikalı ve Kanadalı seyahat yazarları olarak burayı ziyaret ediyoruz. Döndüğümüz zaman bu yeni buluntular ve buralarla ilgili duygu ve düşüncelerimizi de ülkemizdeki yayınlarda ifade edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Gelip yerinde görmek farklı duygular uyandırdı"

Seyahat Yazarı Jacqueline Swartz da Şanlıurfa'ya gelmeden önce heyecanının başladığını ve bölgede gördüklerinin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Kültür ve arkeolojiyle ilgilenen kişilerin bölgeyi ziyaret etmesi gerektiğini vurgulayan Swartz, "Şanlıurfa'ya gelip gördüğümüz zaman çok heyecanlanacağımızı biliyorduk ama gelip yerinde görmek farklı duygular uyandırdı. Umuyorum ki kısa zamanda dünya üzerindeki neolitik döneme ilişkin bilgiler daha net bir hale gelecek. Ayrıca bu gezimizde bize arkeoloğun da eşlik etmesi mutluluk vericiydi." dedi.

Seyahat Yazarı Ron D'Vari ise tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Göbeklite hakkında çok önemli bilgilere sahip olduklarını belirterek, kendilerine sağlanan bu imkanlardan dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Uluslararası, Göbeklitepe, Kültür, Turizm, Kanada, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Seyahat Yazarları Şanlıurfa'ya Hayran Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:08 MHP’li 3 vekilin altın kaçakçılığı yaptığı iddiası Adalet Bakanı Tunç’a soruldu MHP'li 3 vekilin altın kaçakçılığı yaptığı iddiası Adalet Bakanı Tunç'a soruldu
11:43 Bakan Yerlikaya, DEM Partili Sakık’a konserde açılan İsrail bayrağını sordu Bakan Yerlikaya, DEM Partili Sakık'a konserde açılan İsrail bayrağını sordu
11:35 Rusya, Ukrayna’ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi Rusya, Ukrayna'ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi
11:32 Narin Güran davasının itirafçısı Nevzat Bahtiyar avukatını değiştirdi Narin Güran davasının itirafçısı Nevzat Bahtiyar avukatını değiştirdi
10:20 Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı! İşte tüm detaylar
17:30 Türkiye Futbol Federasyonu’nu mahkemeye verdiler Türkiye Futbol Federasyonu'nu mahkemeye verdiler
17:22 Kayseri Valisi Gökmen Çiçek öncülüğünde kadınlardan üretim rekoru Kayseri Valisi Gökmen Çiçek öncülüğünde kadınlardan üretim rekoru
17:09 Eşinin kavga ettiği anlara ait görüntüleri izleyen kadın, aldatıldığını tesadüfen öğrendi Eşinin kavga ettiği anlara ait görüntüleri izleyen kadın, aldatıldığını tesadüfen öğrendi
17:05 Ünlü firma binlerce elemanını işten çıkarak Ünlü firma binlerce elemanını işten çıkarak
17:00 Balık Tutmaya Geldi, Bataklıkta Mahsur Kaldı Balık Tutmaya Geldi, Bataklıkta Mahsur Kaldı
16:58 Pakistan’ın eski Başbakanı İmran Han’ın kefaretle serbest bırakılmasına karar verildi Pakistan'ın eski Başbakanı İmran Han'ın kefaretle serbest bırakılmasına karar verildi
16:56 Devrim Özkan Galatasaray taraftarına seslendi: Ben yenge değilim, Torreira enişte Devrim Özkan Galatasaray taraftarına seslendi: Ben yenge değilim, Torreira enişte
16:54 Mauro Icardi, ameliyat kararında değişikliğe gitti Mauro Icardi, ameliyat kararında değişikliğe gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2024 13:35:17. #1.11#
SON DAKİKA: Seyahat Yazarları Şanlıurfa'ya Hayran Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.