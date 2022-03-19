Seyit Onbaşı için memleketi Havran'da tiyatro oyunu sahnelendi - Son Dakika

Balıkesir'in Havran Belediyesi bünyesinde kurulan Kocaseyit Tiyatrosu oyuncularınca 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla "Vatan Sağolsun" isimli oyun sergilendi.

Rumeli Mecidiye Tabyası'nda kaldırıp sırtına aldığı büyük top mermisinin ateşlenmesiyle Çanakkale Savaşları'nın kazanılmasında pay sahibi olan Seyit Onbaşı'nın memleketi olan Havran'da 2014 yılında kurulan "Kocaseyit Tiyatrosu"nun oyuncuları, Seyit Onbaşı'yı 2 perdelik tiyatro oyunuyla andı.

Havran Belediyesi Kültür Merkezi'nde oynanan oyunda, Seyit Onbaşı'nın arkadaşlarıyla yaşadıkları, top mermisini sırtlayıp namluya sürmesi ve boğazı aşmaya çalışan İngiliz zırhlısını batırarak savaşın seyrin değiştirdiği o anlar anlatıldı.

Oyun izleyenlerin büyük beğenisini topladı.

Programın ardından açıklamalarda bulunan Kocaseyit Tiyatro Grubu Yönetmeni Hüseyin Türe, oyuncuların Havran'da oturanların çocukları, Kocaseyit ruhunu taşıyan kişiler olduklarını söyledi.

Oyunu hem gençlere tarih bilincini aşılamak hem de Kocaseyit'in torunları olarak dedelerini, atalarını, Çanakkale'deki şehitleri tanımak ve vatan müdafaasını birebir yaşatmak için sergilediklerini dile getiren Türe, şunları söyledi:

"Allah izin verirse Ankara'da Cumhurbaşkanlığı köşkünde bir gösterim yapmak istiyoruz. Gençlerimizden umutluyuz çünkü geldiklerinde herhangi bir tiyatro eğitimleri yoktu. Tarih bilinçleri sadece lise kitaplarında okuduklarıyla buraya gelmişlerdi. Olayı birebir yaşadıklarında bambaşka bir insan olduklarını, yaşam standartlarını değiştirdiklerini, yürüyüşlerini, konuşmalarını o şekilde büründükleri rolde yaptıklarını gördük. Mutluyuz."

Seyit Onbaşı'yı canlandırırken kendisini Çanakkale'de savaşıyormuş gibi hissettiğini belirten, oyunda Seyit Onbaşıyı canlandıran Kemal Kılıç ise "Sanki o an cephedeyim, siperlerin içindeyim, topların mermi seslerinin içindeymişim gibi hissediyorum. Çok farklı bir duygu. İster istemez insan o role bürünüyor. Biz de Kocaseyit'in torunları olarak burada bu duyguyu, bu gururu Havranlı olarak Havran halkımıza, tüm Türkiye'ye, insanlarımıza canlandırdık, göstermiş olduk." dedi.

Kılıç, oyunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında da sahnelemek istediklerini ifade etti.

Oyunda Çanakkale savaşlarında eşi cepheye giden ve bir daha dönmeyen tek çocuklu bir anneyi canlandıran Belgin Ispanakçı da "Çok mutluyum, gerçekten hissederek oynuyorum. Diğer arkadaşlarım da aynı şekilde. Bu oyunumuzu tüm Türkiye'nin izlemesini istiyoruz." diye konuştu.