Sıcak hava 'bici bici'ye talebi artırdı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Sıcak hava 'bici bici'ye talebi artırdı

Mersin'de yaz sıcakları etkisini sürdürürken, serinlemek isteyen vatandaşlar geleneksel lezzetlerden 'bici bici'ye yöneldi. Sıcak havadan bunalan insanlar soğuk içecek istiyor ve şu an en çok talep edilen ise bici bici oldu.

23.06.2024 00:12
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Sıcak hava 'bici bici'ye talebi artırdı

Esnaf Ramazan Ak: "Sıcakların başlamasıyla beraber aşırı yoğunluk var"

MERSİN - Mersin'de yaz sıcakları etkisini sürdürürken, serinlemek isteyen vatandaşlar geleneksel lezzetlerden 'bici bici'ye yöneldi.

Mersin'de son günlerde nemin de artmasıyla hissedilen sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Kent merkezinde meteorolojiye göre sıcaklık 30 dereceye kadar çıkarken, nem dolayısıyla hissedilen sıcaklığın daha yüksek olduğu belirtildi. Sıcak havadan bunalan kimi vatandaşlar park ve bahçelerde ağaç gölgelerine sığınarak güneşten korunmaya çalıştı, kimileri de denize girerek serinlemeye çalıştı. Kimi vatandaşlar ise serinlemek için soğuk içeceklerin yanı sıra muhallebi, buz püresi, nişasta, gül suyu ve şerbet ile yapılan geleneksel lezzetlerden 'bici bici' yemeyi tercih etti.

"Bazen müşteriyi oturtacak masa bulamıyoruz"

Son iki haftadır aşırı yoğunluk olduğunu belirten esnaf Ramazan Ak, "İki hafta öncesine kadar herhangi bir yoğunluk yoktu. Sıcakların başlamasıyla beraber iki haftadan beri aşırı yoğunluk var. Öğlen saat 12.00'de başlayan yoğunluk gece saat 04.00'e kadar devam ediyor. Bazen müşteriyi oturtacak masa bulamıyoruz. Müşteri yoğunluğundan dolayı paket servisi yapmaya başladık. İçeceklerimiz soğuk ve doğal olduğundan dolayı aşırı bir talep var. En meşhur içeceğimiz atom; donmuş süt ve meyve karışımı ile yapıyoruz. Atom ve bici biciye aşırı bir talep var. Havanın sıcak olmasından dolayı bunalan insanlar soğuk içecek istiyor. Şu an en çok talep edilen ise bici bici oldu" dedi.

Sıcak havadan bunaldığını belirten müşterilerden İslim Cihaner de "Sıcak havadan bunaldık, kızımla bici bici yemeye geldik" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Sıcak hava 'bici bici'ye talebi artırdı - Son Dakika

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