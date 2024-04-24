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Siirt 9. Kitap Fuarı sona erdi

SİİRT - Siirt'te "Çocuklar Okusun Diye" temasıyla 17 Nisan tarihinde açılan Siirt 9. Kitap Fuarı sona erdi.

Siirt Valiliği ev sahipliğinde düzenlenen 9. Kitap Fuarına 60 seçkin yazar ve 100 yayınevi katılırken, fuar boyunca yazarlar tarafından söyleşi, imza günü ve çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Buna benzer etkinliklerin sürekliliğinin olmasını belirten Yusuf Emre Şeker; "Bugün 23 Nisan kitap fuarına geldim kitap almaya. Siirt'e 9. fuar bu. Böyle fuarların daha çok yapılmasını istiyoruz tabii ki. Çünkü güzel bir etkinlik oluyor. Kitap okumak benim de hobim kendime güzel bir tarih kitabı aldım. Böyle etkinliklerin daha çok yapılması çok güzel olurdu. Emeği geçen herkese teşekkürler ediyor." dedi.

Fuara katılan Yazar Metin Baytok; "Herkese selamlar Siirt'teyiz. Dokuzuncusu düzenlenen Siirt Kitap fuarındayız. Bugün 23 Nisan bundan dolayı da yirmi 23 Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramını buradan bir kez daha kutluyorum. Kutlu olsun arkadaşlar. Siirt kitap fuarında yoğun bir teveccüh var. Bu haftadır devam ediyor. Siirt'te gerçekten çok güler yüzlü, çok samimi öğrencilerimizle, halkla insanlarla burada tanıştık. Ben de bir yazar olarak buraya geldiğim için çok mutluyum." diye konuştu.

Malik Bayav ise; "Kitap fuarı gerçekten güzel bir etkinlik olmuş. Bu etkinliğin sürekli ve devamlı olmasını dilerim. Kitap okumayı seviyoruz. Yapanlara teşekkür ederiz." şeklinde konuştu.