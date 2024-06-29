Kültür Sanat

Siirt'te açık hava sinema günleri başladı

SİİRT - Siirt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen açık hava sinema günleri bugün başladı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar sinema keyfi yaşadı. Programın açılışı filmi, Türk yapımı olan "Vizontele" ile onlarca vatandaş açık havada keyifli zaman geçirdi.

Etkinliğin her hafta devam edeceğini belirten Siirt İl Kültür ve Turizm Müdürü İrfan Tekin, "Siirt Valiliğinin himayelerinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak 2024 yılı kültür etkinlikleri kapsamında açık hava sinema etkinliklerimiz vardı. Siirt'te yazın hava çok sıcak olduğu için vatandaşlarımız ailesiyle birlikte parklara meydanlara iniyor. Biz de bu park ve meydanlara gelen vatandaşlarımızın kaliteli zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla bunu planladık. Burada vatandaşlarımız çayını ve çerezini alıp ailesiyle birlikte zaman geçirerek sinema etikliğine iştirak ediyor. Başta da belirttiğimiz gibi bizim asıl amacımız burada vatandaşlarımıza hizmet sunmaktır. Bu anlamda hem katılım sağlayan vatandaşlarımıza hem de etkinliği destekleyen valimize teşekkür ediyoruz. Etkinliğimiz, her hafta cuma günü çocuklara yönelik, cumartesi günleri de yetişkinlere yönelik olarak devam edecektir" dedi.

Güzel bir etkinlik olduğunu belirten Aziz Şirvan, "15 Temmuz Meydanı'na bu etkinlik için geldik. Zaten havalar sıcak, evler sıcak olduğu için her akşam buralara geliyoruz. Vatandaşlar yararlanıyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.