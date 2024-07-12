Siirt'te açık hava sinema günleri devam ediyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Siirt'te açık hava sinema günleri devam ediyor

Siirt Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen açık hava sinema günleri, çocuklara özel olan 'Köstebekgiller Perili Orman' filmini Siirtli çocuklarla buluşturdu. Etkinlikte çocuklar sinemaya ilgi gösterirken, patlamış mısır ikramıyla güzel vakit geçirdi. Sinema günleri her hafta Cuma günleri 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda devam ediyor.

12.07.2024 22:29
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Siirt'te açık hava sinema günleri devam ediyor

SİİRT - Siirt Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından başlatılan ve büyük ilgi gören açık hava sinema günleri çocuklara özel olan 'Köstebekgiller Perili Orman' filmini Siirtli çocuklarla buluşturdu.

Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte çocuklar sinemaya ilgi gösterirken, ikram edilen patlamış mısır ile çocukların güzel vakit geçirmelerini sağladı. Sinema günleri her hafta Cuma günleri 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda devam ediyor.

Açık hava sinema günlerine yoğun ilgi duyulduğunu belirten Siirt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü çalışanı Şakir Özmazı; Siirt Valiliği himayelerinde Siirt İl kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde başlattığımız Açık Hava Sinema etkinlikleri kapsamında her hafta cuma akşamları çocuklar için, cumartesi akşamları ise yetişkinlere yönelik film gösterimiz devam emektedir. Gezici Kütüphane bünyesinde açılan perdede dev ekranda çocuklara sevinçli dakikalar yaşatmak için bir araya geliyoruz. Bu akşam 'Köstebekgiller Perili Orman' filmini çocuklarla buluşturarak sevinçlerine ortak olmaya çalıştık" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Siirt'te açık hava sinema günleri devam ediyor - Son Dakika

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