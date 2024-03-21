Siirt Tillo'da 'Işık hadisesi' yağmurlu hava nedeniyle gerçekleşmedi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Siirt Tillo'da 'Işık hadisesi' yağmurlu hava nedeniyle gerçekleşmedi

Siirt'in Tillo ilçesinde İbrahim Hakkı Hazretleri'nin yaptırdığı ışık düzeneğiyle güneşin ilk ışınlarının İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucunu aydınlatması hadisesi, havanın yağmurlu olması nedeniyle izlenilemedi.

21.03.2024 20:03  Güncelleme: 20:39
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Siirt Tillo'da 'Işık hadisesi' yağmurlu hava nedeniyle gerçekleşmedi

SİİRT - Siirt'in Tillo ilçesinde İbrahim Hakkı Hazretleri'nin yaptırdığı ışık düzeneğiyle güneşin ilk ışınlarının İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucunu aydınlatması hadisesi, havanın yağmurlu olması nedeniyle izlenilemedi.

Programda belgesel izletildi, Kur'an-ı Kerim Okundu. İlahiler seslendirildi. Vatandaşlara eski görüntüler izletildi. Işık hadisesi her yıl ekinokslarda gerçekleşiyor.

Siirt'in Tillo ilçesinde 260 yıl önce İbrahim Hakkı Hazretleri'nin yaptırdığı ışık düzeneğiyle, güneşin ilk ışınlarının hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucunu aydınlatması hadisesi, yağmurlu hava nedeniyle izlenemedi.

Valilik himayelerinde Tillo Kaymakamlığı ve Tillo Belediyesi tarafından düzenlenen program kapsamında sabah namazında vatandaşlar ilçede bir araya geldi.

İlçe meydanında yapılması planlanan program olumsuz hava koşullarından dolayı Tillo Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda İbrahim Hakkı Hazretleri'nin hayatı ve hadiseyi anlatan belgesel izletildi, ilahiler seslendirildi.

Saat 06.25 sularında gerçekleşmesi beklenen olay, havanın yağmurlu olması nedeniyle gerçekleşmedi. Vatandaşlara belediye binasında kurulan dev ekrandan hadisenin gerçekleşmesini yansıtan eski görüntüler izletildi.

Programa Vali Kemal Kızılkaya, Vali Yardımcısı Şeyma Aktaş Semiz, Tillo Kaymakamı Mehmet Ali Semiz, Tillo Belediye Başkanı İdham Aydın, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, İl Müftüsü Şakir Pinal ve vatandaşlar katıldı.

Işık hadisesi, Siirt'in Tillo ilçesinde hocası İsmail Fakirullah'ın 1734'te vefatının ardından çok üzülen İbrahim Hakkı Hazretleri, "Hocamın başucuna doğmayan güneşi neyleyim?" diyerek arayışa girip, hocası için yan tarafında kule bulunan bir türbe ve Tillo'nun yaklaşık 3 kilometre uzağında tepe üzerinde taş duvar yaptı. Her yıl ekinokslarda doğan güneşin, duvarın ortasında bulunan pencereden süzülen ilk ışınları, kuledeki aynaya yansıdıktan sonra ışığın kırılması yöntemiyle pencereden türbeye ve oradan da İsmail Fakirullah Hazretleri'nin kabrinin başucuna doğuyor.1960'lı yıllarda yapılan restorasyonda, pencerenin yerinin değişmesi sonucu düzenek izlenemez hale gelmişti. 2011'de değişik üniversitelerden bilim insanlarının yaptıkları çalışmayla yeni bir pencere açılarak olayın tekrar izlenmesi sağlanmıştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Siirt Tillo'da 'Işık hadisesi' yağmurlu hava nedeniyle gerçekleşmedi - Son Dakika

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