Simav Kaymakamı Karaloğlu’ndan 93. Simav Panayırına ziyaret

Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, ilçede bu yıl 93'üncüsü düzenlenen Geleneksel Simav Panayırı'nı ziyaret etti.

Panayır alanına gelişinde Simav Belediye Başkanı Kübra Tekel Aktulun tarafından karşılanan Kaymakam Karaloğlu, panayır alanında faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek sohbet etti, esnafların hal ve hatırını sordu. Kaymakam Karaloğlu, esnaflara hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu.

Ziyaret kapsamında vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla panayır alanında görev yapan polis ve jandarma teşkilatlarının bekleme noktaları da ziyaret edildi. Görevli personelle bir araya gelen Karaloğlu, panayır süresince kamu düzeninin ve huzur ortamının korunması için özveriyle görev yapan polis ve jandarma personeline teşekkür ederek çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Kaymakam Karaloğlu, 93. Geleneksel Simav Panayırının ilçeye, esnaflara ve tüm vatandaşlara hayırlı, bereketli ve güzel geçmesi temennisinde bulundu.