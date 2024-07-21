Simon Bolivar'ın Hayatını Kaybettiği Çiftlik: Quinta de San Pedro Alejandrino - Son Dakika
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Kültür Sanat

Simon Bolivar'ın Hayatını Kaybettiği Çiftlik: Quinta de San Pedro Alejandrino

Latin Amerika'da 6 ülkenin bağımsızlığına öncülük eden ve bölgede halen 'Büyük Kurtarıcı' (Gran Libertador) diye anılan Simon Bolivar'ın yaşamını yitirdiği çiftlik olan Quinta de San Pedro Alejandrino, her yıl yerli ve yabancı binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor. Kolombiya'da Magdalena yönetim bölgesine bağlı Santa Marta şehrinin merkezine 5 kilometre mesafede yer alan tarihi çiftlik, yemyeşil bahçeleri ve renkli kolonyal yapısıyla ziyaretçilerini karşılıyor. İspanyol kaşif Pedro Godoy'un anısına 2 Şubat 1608'de inşa edilen Quinta de San Pedro Alejandrino çiftliği, şeker kamışı ve bal üretimi ticaretinde merkez olarak anıldı. Kentin en ikonik mekanları arasında kabul edilen çiftlik, Karayipler ve Batı Hint Adaları kırsal mimarisini yansıtmasının yanı sıra kolonyal ekonomiye ışık tutuyor.

21.07.2024 11:21
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Latin Amerika'da 6 ülkenin bağımsızlığına öncülük eden ve bölgede halen "Büyük Kurtarıcı" (Gran Libertador) diye anılan Simon Bolivar'ın yaşamını yitirdiği çiftlik "Quinta de San Pedro Alejandrino", her yıl yerli ve yabancı binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor.

Kolombiya'da Magdalena yönetim bölgesine bağlı Santa Marta şehrinin merkezine 5 kilometre mesafede yer alan tarihi Quinta de San Pedro Alejandrino çiftliği, yemyeşil bahçeleri ve renkli kolonyal yapısıyla ziyaretçilerini karşılıyor.

İspanyol kaşif Pedro Godoy'un anısına 2 Şubat 1608'de inşa edilen Quinta de San Pedro Alejandrino çiftliği, şeker kamışı ve bal üretimi ticaretinde merkez olarak anıldı.

Kentin en ikonik mekanları arasında kabul edilen çiftlik, Karayipler ve Batı Hint Adaları kırsal mimarisini yansıtmasının yanı sıra kolonyal ekonomiye ışık tutuyor.

Arşivlere göre, Kolombiya tarihindeki en zengin ve en prestijli 15 aileye ev sahipliği yapan çiftlik, 2 Şubat 1891'de Magdalena valiliğine satıldı ve restore edildikten sonra turizme kazandırıldı.

Çiftlikte Bolivar'ın hayata gözlerini yumduğu dev Kolombiya bayrağı ile örtülü yatağı, banyosu ve mutfağı özenle muhafaza ediliyor.

Bolivar'a saygı için dev anıt inşa edildi

Çiftliğin bir karış ötesinde inşa edilen dev anıtın içinde mermerden yapılan Bolivar heykelinin yanında "Refah Tanrıçası" ve Özgürlük Tanrıçası" heykelleri yer alıyor.

Bolivar'ın ölümünün 150'nci yılına özel 1980'de inşa edilen bir meydanda ise Kuzey ve Güney Amerika'nın tüm ülkelerinin bayrakları dalgalanıyor.

Quinta de San Pedro Alejandrino çiftliğinde Kristof Kolomb öncesi dönemine ışık tutan heykeller, resimler, fotoğraflar ve el sanatları ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Botanik Bahçesi'ndeki asırlık ağaçları inceleyen katılımcılar, daha sonra kafeterya ve hediyelik eşyaların satıldığı mağazayı ziyaret ederek gezisini tamamlıyor.

Bolivar'ın son günleri ve çiftliğe gelişi

Simon Bolivar, kendisine yönelik suikast girişimi ve hastalığının kötüleşmesi üzerine Kolombiya'nın başkenti Bogota'yı terk etti ve 1 Aralık 1830'da sahil kenti Santa Marta'ya vardı.

Bolivar'ın kente gelişinin haberini alan Quinta de San Pedro Alejandrino'nun sahibi İspanyol Joaquin de Mier, Bolivar'ı son günlerinde rahat etmesi için çiftliğine davet etti.

Çiftliğe 6 Aralık'ta yerleşen Bolivar, kendisine yol boyunca eşlik eden General Mariano Montilla'nın getirdiği Fransız doktor Alexandre Prospero Reverend tarafından muayene edildi.

Arşivlere göre, doktor Reverend, Bolivar'ın son durumunu, "Hastalığı son derece ciddi görünüyor ve ilk tespitim akciğerinin oldukça hasar gördüğü yönünde." ifadeleriyle aktardı. 10 Aralık'ta doktoruyla "güçlükle" konuşan Bolivar, Reverend'den kendisine karşı samimi ve açık sözlü olmasını talep etti.

Doktorundan ümit verici sözler duymayan Bolivar, 11 Aralık'ta vasiyetini yazmaya karar verdi.

Bolivar'ın ölümü

Simon Bolivar, 17 Aralık 1830'da yerel saat ile 13.00'e doğru, çocukluk arkadaşı Jose Palacios ve yoldaşı General Montilla'nın yanında 47 yaşında hayatını kaybetti.

Montilla'nın Bolivar'ın ölümünün ardından "Kolombiya'nın güneşi söndü" diyerek kılıcını çektiği ve saati gösteren sarkacın ipini kestiği anlatılıyor.

Bolivar'ın öldükten sonra kalbinin ve iç organlarının Santa Marta'daki bir katedralde duvarların içindeki küçük vazoya saklandığı iddia ediliyor.

"Burada sadece 11 gün kalabildi"

Quinta de San Pedro Alejandrino çiftliği Turizm Bürosu Yetkilisi Cristian Cortina, AA muhabirine yaptığı açıklamada, burasının Karayip kültürünün en önemli yapılarından birisi olarak geçtiğini belirtti.

Bolivar'ın çiftlikteki son günlerine değinen Cortina, "Bolivar, burada sadece 11 gün kalabildi. Çiftliğin bahçesindeki heybetli asırlık ağaçlar görkemli bir tarihe sessizce tanıklık etmişti. Bolivar, 38 kiloya kadar düşmüştü, bitkin şekilde sayıklıyordu. Son gücüyle şu ifadeleri kullandığı kaynaklarda yazıyor: 'Denize daldık." dedi.

Bolivar, Latin Amerika'da Venezuela, Kolombiya, Ekvador, Peru, Bolivya ve Panama'nın bağımsızlığına öncülük ederek, "Büyük Kurtarıcı" adını almıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Simon Bolivar'ın Hayatını Kaybettiği Çiftlik: Quinta de San Pedro Alejandrino - Son Dakika

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