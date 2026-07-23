Sındırgı'da Depremzedelere Yeni Camiler - Son Dakika
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Sındırgı'da Depremzedelere Yeni Camiler

Sındırgı\'da Depremzedelere Yeni Camiler
23.07.2026 15:20
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Balıkesir Sındırgı'da depremlerde zarar gören camilerin yeniden inşa çalışmaları sürüyor.

Balıkesir Sındırgı'da geçtiğimiz yıl meydana gelen depremlerde zarar gören camiler yeniden inşa ediliyor.

Balıkesir İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar, Sındırgı'da geçtiğimiz yıl meydana gelen depremlerin ardından yeniden inşa edilmekte olan, tadilatı devam eden ve temel kazı çalışması devam eden camileri ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ziyaretler kapsamında; Ormaniçi, Kızılgür ve Çelebiler Mahalle camilerindeki çalışmalar yerinde incelendi. Ziyarete, İl Müftü Yardımcısı Gafur Yıldırım ve Sındırgı İlçe Müftüsü Sami Türkel de katıldı.

Müftü Yaşar, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alarak, camilerin kısa sürede tamamlanması ve ibadete açılması temennisinde bulundu.

Bölgede depremden etkilenen camilerin yeniden ibadete açılması için başlatılan çalışmalar, Balıkesir İl Müftülüğü, Sındırgı İlçe Müftülüğü ve hayırsever vatandaşların destekleriyle devam ediyor.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Balıkesir, Sındırgı, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Sındırgı'da Depremzedelere Yeni Camiler - Son Dakika

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